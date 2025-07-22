Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Bankalar kesenin ağzını açtı: Limit 100 bin liraya dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan vatandaşlar için yeni bir yapılandırma adımı attı. Düzenleme kapsamında, borçlar 48 aya kadar vadelendirilebilecek. Bu sayede ödeme süresi uzarken, aylık taksit tutarları da daha ödenebilir seviyelere düşüyor.
Yeni yapılandırma düzenlemesinin ardından bankalar da rekabete hızlı bir şekilde dahil oldu. Özellikle borcu düşük olan vatandaşlar için faizsiz kredi ve nakit avans seçenekleri devreye alındı. Bazı bankalarda faizsiz finansman tutarı 100 bin TL’ye dayandı.
Sunulan faizsiz kredi kampanyalarının detaylarında ise bankalar arasında dikkat çeken farklılıklar bulunuyor. Vade seçenekleri, ödeme planı, başvuru yöntemi ve kampanya süresi gibi unsurlar her bankada farklılık gösterebiliyor.
Bazı bankalar sadece mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden başvuru kabul ederken, bazı kampanyalar sadece belirli müşteri gruplarına, özellikle maaş müşterilerine yönelik olarak sunuluyor.
Kimlik ve gelir belgesi ile yapılan başvurularda hızlı değerlendirme yaparak anında onay veren bankalar da bulunuyor. Böylece vatandaşlar, ihtiyaç duydukları finansmana kısa sürede ulaşabiliyor.
22 Temmuz 2025 itibarıyla öne çıkan bazı faizsiz kampanyalar şöyle:
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 50 bin TL
Bankanın, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans seçeneği var.
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 1-3 ay
Maksimum Tutar: 55 bin TL
Türkiye İş Bankası'nın 1 ay vadeli 30 bin TL’ye varan ek hesap ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans seçenekleri var.
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 6 ay
Maksimum Tutar: 60 bin TL
Banka, yeni müşterilerine özel 60 bin TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor.
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 3-6 ay
Maksimum Tutar: 75 bin TL
TEB müşterilerine, 6 ay vadeli 50 bin TL’ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans seçeneği sunuyor.
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 75 bin TL
Garanti BBVA'nın3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans ve yine 3 ay vadeli 50 bin TL’ye varan kredi seçeneği bulunuyor.
Kâr Payı: Yüzde 0
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 75 bin TL
Banka, mobilden Türkiye Finanslı olan müşterilere 75 bin TL'ye varan nakit fırsatı sunuyor.
Finansman Oranı: Yüzde 0
Maksimum Tutar: 80 bin TL
Banka, İhtiyaç Kart ile 30 bin TL'ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit ve Sağlam Kart Troy ile 50 bin TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit imkânı sunuyor.
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 85 bin TL
Bankanın 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans ve 3 ay vadeli 60.000 TL’ye varan kredi seçeneği mevcut.
Kâr oranı: Yüzde 0
Vade: 6 ay
Maksimum Tutar: 85 bin TL
Banka, müşterilerine vade farksız 25 bin TL ve uygun oranlı Hoş Geldin Finansmanı sunuyor. Ayrıca, seçili sektörlere 60 bin TL’ye varan vade farksız destek veriyor.
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 90 bin TL
Akbank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli avans ve 3 ay vadeli 65 bin TL’ye varan taksitli artı para seçeneği sunuyor.