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 | İrem Çınar

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Bankalar kesenin ağzını açtı: Limit 100 bin liraya dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için 48 aya varan vadeli yapılandırma seçeneği sunarken, düşük miktarda borcu olan vatandaşlar için de bankalardan dikkat çeken destek kampanyaları geldi. Bazı bankalar, vatandaşlara 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ya da sıfır faizli nakit avans imkânı tanıyor. Peki sıfır faiz imkanı sunan bankalar hangileri? İşte faizsiz kredi veren bankalar ve güncel kampanyalar…

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:12

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), bireysel ve borcu olan vatandaşlar için yeni bir yapılandırma adımı attı. Düzenleme kapsamında, borçlar 48 aya kadar vadelendirilebilecek. Bu sayede ödeme süresi uzarken, aylık taksit tutarları da daha ödenebilir seviyelere düşüyor.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Bankalar kesenin ağzını açtı: Limit 100 bin liraya dayandı

BANKALARDAN FAİZSİZ KREDİ VE NAKİT AVANS YARIŞI

Yeni yapılandırma düzenlemesinin ardından bankalar da rekabete hızlı bir şekilde dahil oldu. Özellikle borcu düşük olan vatandaşlar için ve seçenekleri devreye alındı. Bazı bankalarda faizsiz tutarı 100 bin TL’ye dayandı.

Sunulan faizsiz kredi kampanyalarının detaylarında ise bankalar arasında dikkat çeken farklılıklar bulunuyor. Vade seçenekleri, ödeme planı, başvuru yöntemi ve kampanya süresi gibi unsurlar her bankada farklılık gösterebiliyor.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Bankalar kesenin ağzını açtı: Limit 100 bin liraya dayandı

DİJİTAL BAŞVURU DÖNEMİ: BAZI KAMPANYALAR SADECE ONLİNE

Bazı bankalar sadece mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden başvuru kabul ederken, bazı kampanyalar sadece belirli müşteri gruplarına, özellikle maaş müşterilerine yönelik olarak sunuluyor.

Kimlik ve gelir belgesi ile yapılan başvurularda hızlı değerlendirme yaparak anında onay veren bankalar da bulunuyor. Böylece vatandaşlar, ihtiyaç duydukları finansmana kısa sürede ulaşabiliyor.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Bankalar kesenin ağzını açtı: Limit 100 bin liraya dayandı

22 Temmuz 2025 itibarıyla öne çıkan bazı faizsiz kampanyalar şöyle:

DENİZBANK (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 50 bin TL

Bankanın, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans seçeneği var.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 1-3 ay

Maksimum Tutar: 55 bin TL

Türkiye İş Bankası'nın 1 ay vadeli 30 bin TL’ye varan ek hesap ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans seçenekleri var.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Bankalar kesenin ağzını açtı: Limit 100 bin liraya dayandı

ENPARA (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 6 ay

Maksimum Tutar: 60 bin TL

Banka, yeni müşterilerine özel 60 bin TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor.

TEB (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3-6 ay

Maksimum Tutar: 75 bin TL

TEB müşterilerine, 6 ay vadeli 50 bin TL’ye varan kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans seçeneği sunuyor.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Bankalar kesenin ağzını açtı: Limit 100 bin liraya dayandı

GARANTİ BBVA (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 75 bin TL

Garanti BBVA'nın3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli nakit avans ve yine 3 ay vadeli 50 bin TL’ye varan kredi seçeneği bulunuyor.

TÜRKİYE FİNANS (Yeni Müşterilere Özel)

Kâr Payı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 75 bin TL

Banka, mobilden Türkiye Finanslı olan müşterilere 75 bin TL'ye varan nakit fırsatı sunuyor.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Bankalar kesenin ağzını açtı: Limit 100 bin liraya dayandı

KUVEYT TÜRK (Yeni Müşterilere Özel)

Finansman Oranı: Yüzde 0

Maksimum Tutar: 80 bin TL

Banka, İhtiyaç Kart ile 30 bin TL'ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit ve Sağlam Kart Troy ile 50 bin TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit imkânı sunuyor.

QNB (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 85 bin TL

Bankanın 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan nakit avans ve 3 ay vadeli 60.000 TL’ye varan kredi seçeneği mevcut.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Bankalar kesenin ağzını açtı: Limit 100 bin liraya dayandı

ALBARAKA

Kâr oranı: Yüzde 0

Vade: 6 ay

Maksimum Tutar: 85 bin TL

Banka, müşterilerine vade farksız 25 bin TL ve uygun oranlı Hoş Geldin Finansmanı sunuyor. Ayrıca, seçili sektörlere 60 bin TL’ye varan vade farksız destek veriyor.

AKBANK (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 0

Vade: 3 ay

Maksimum Tutar: 90 bin TL

Akbank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan taksitli avans ve 3 ay vadeli 65 bin TL’ye varan taksitli artı para seçeneği sunuyor.

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#Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
#Ekonomi
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