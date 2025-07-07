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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Faizsiz uzun vadeli kredi desteği! Nakit ihtiyacına çözüm: Şartları karşılayan herkes alıyor

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için harekete geçen Halkbank, esnafa özel kredi desteklerini sürdürüyor. Banka, düşük faizli finansman arayışında olanlara faizsiz ve uzun vadeli kredi seçeneği sunarak işletmelere nefes aldırıyor.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 09:35

Türkiye'de faizlerin yüksek seyretmesi, özellikle kullanmak isteyen vatandaşları endişelendiriyor. Artan maliyetler, vade sürelerinin kısalması ve geri ödeme yükünün ağırlaşması nedeniyle birçok vatandaş kredi kullanmaktan kaçınıyor. Ancak Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemlerde yapacağı beklentisi, krediye ihtiyaç duyanların dikkatini yeniden bu alana çevirmiş durumda.

Faizsiz uzun vadeli kredi desteği! Nakit ihtiyacına çözüm: Şartları karşılayan herkes alıyor

HALKBANK’TAN ESNAFA TAM DESTEK

Finansmana erişimde en çok zorlanan kesimlerin başında gelen ’ler ve esnaflar için ’ın sunduğu özel kredi imkanları devam ediyor. Özellikle 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ustalık belgesi sahibi ve kendi işini kurmuş girişimcilere, yüzde 100 faiz indirimiyle kredi imkanı sağlanıyor. Bu destekten yalnızca bir kez yararlanılabiliyor.

İş yeri Edindirme Kredisi kapsamında , 60 aya kadar vadeli ve 2 milyon 500 bin liraya kadar kredi kullanabilirken, Taşıt Edindirme Kredisi ile ulaştırma sektöründe çalışan şoför esnafına sıfır veya 5 yaşına kadar araç alımı için aynı tutarda kredi imkanı sunuluyor.

Faizsiz uzun vadeli kredi desteği! Nakit ihtiyacına çözüm: Şartları karşılayan herkes alıyor

GENÇ GİRİŞİMCİLERE 300 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ

destek programlarını başarıyla tamamlayan ve 35 yaşını doldurmamış genç girişimciler de Halkbank’ın desteğinden yararlanabiliyor. 300 bin liraya kadar sunulan bu kredi, girişimcilerin iş kurma sürecinde büyük avantaj sağlıyor.

KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEKLERE ÖZEL KREDİ

Kültürel mirasın yaşatılması amacıyla, Vergi Muafiyet Belgesi bulunan ve geleneksel meslekleri sürdüren esnaflara da yüzde 100 faiz indirimli kredi sağlanıyor. El dokumacılığı, çini yapımı, ahşap oyma, bastonculuk, keçecilik gibi meslekler bu kapsamda destekleniyor.

Faizsiz uzun vadeli kredi desteği! Nakit ihtiyacına çözüm: Şartları karşılayan herkes alıyor

KEFALETSİZ VE DANIŞMAN DESTEKLİ KREDİLER DE VAR

İşletmelerin durumuna göre, kefalet şartı aranmaksızın da kredi kullandırılabiliyor. Ayrıca teknik destek ve mentorluk programlarına katılan, projesi onaylanan esnaflar da yüzde 60 Hazine destekli kredilerden yararlanabiliyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Bu kredi desteklerinden yararlanmak için; Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olmak, en az 3 aydır faaliyet gösteriyor olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak gerekiyor. ESKKK ortaklığı şartı ise aranmıyor.

Faizsiz uzun vadeli kredi desteği! Nakit ihtiyacına çözüm: Şartları karşılayan herkes alıyor

ESNAFA YATIRIM KREDİSİ FIRSATI

İş yeri ve araç alımını kapsayan Yatırım Kredileri kapsamında, 2 milyon 500 bin liraya kadar kredi, ESKKK kefaletiyle ya da kefaletsiz olarak kullanılabiliyor. Vadeler 48 ila 60 ay arasında değişiyor ve ödeme planları esnafın gelir yapısına göre şekillendiriliyor.

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#Ekonomi
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