Fast-food devi Güney Koreli şirketin çoğunluk hissesini 340 milyon dolara satın aldı

03 Temmuz 2024 14:27 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:27

Haziranın zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı en çok düşen ürün şaşırttı

Haziranın zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı en çok düşen ürün şaşırttı

Filipinli fast-food devi Jollibee Foods, Güney Koreli Compose Coffee'nin çoğunluk hissesini, yaklaşık 340 milyon dolarlık anlaşmayla satın aldı.

Filipinler'in en büyük restoran işletmecisi olan Jollibee, Salı günü yaptığı açıklamada Compose Coffee'nin yüzde 70 hissesini satın aldığını, Jollibee'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu Titan Dining tarafından işletilen bir fonun ise yüzde 5'lik bir hisseyi satın alacağını söyledi.

Kalan yüzde 25 hissenin Güney Kore odaklı özel sermaye şirketi Elevation Equity Partners Korea tarafından alınacağını belirten Jollibee, anlaşmanın toplam bedelinin kapanış ve finansal koşullara bağlı olarak yaklaşık 340 milyon dolar olduğunu söyledi.

TOPLAM MAĞAZA AĞINI 10.000'E DAYANDI

Jollibee, Güney Kore'de 2.600'den fazla mağazası bulunan Busan merkezli Compose Coffee'nin, işletilen mağaza sayısı bakımından en büyük markası olacağını belirtti.

Bu satın alma Jollibee'nin toplam mağaza ağını 10.000'e yaklaştıracak ve bu mağazaların yaklaşık üçte ikisi Filipinler dışında yer alacak.

Jollibee bu anlaşmayı, kişi başına kahve tüketimi açısından dünyada üçüncü sırada yer aldığını ifade ederek Güney Kore'de hızla büyüyen kahve pazarına açılan bir kapı olarak tanımladı.

Jollibee, satın almanın gelirlerine yüzde 2 ve vergi öncesi temel kazançlarına yüzde 12 ekleyeceğini vurguladı.

AMİRAL GEMİSİ AMERİCANO

2014'te kurulan Compose Coffee, onlarca çeşit kahve, çay ve kahve dışı içecek satıyor.

Jollibee, amiral gemisi ürününün yaklaşık 1,08 dolara eşdeğer bir fiyata satılan Americano olduğunu söyledi.

Filipinler'de ve denizaşırı ülkelerde çok sayıda fast-food satış noktasıyla tanınan Manila merkezli Jollibee, The Coffee Bean & Tea Leaf ve Vietnam'ın Highlands Coffee gibi büyük markalarda kontrol hisselerine sahip.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Smashburger'ın sahibi ve bir düzineden fazla eyalette Jollibee şubeleri var.