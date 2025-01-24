FAST sisteminde yeni dönem! Merkez Bankası açıkladı: İşletmeler de ödeme isteyebilecek

24 Ocak 2025 10:16 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:22

Merkez Bankası, FAST Ödeme İste Servisi’ne işletmelerin de kullanabileceği yeni özellikler ekledi. Artık kullanıcılar, kısmi ödeme, erken ödeme ve ödeme erteleme gibi fonksiyonlardan da faydalanabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST Ödeme İste Katman Servisi'ne yeni özellikler eklediğini duyurdu. Bu yeniliklerle birlikte, geçtiğimiz yıl bireysel kullanıcıların hizmetine sunulan sistem artık kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek.

ÖDEMEDE ESNEKLİK SAĞLAYAN YENİ FONKSİYONLAR

Yeni düzenleme sayesinde, işletmeler hem birbirleri arasında hem de bireysel kullanıcılarla yaptıkları işlemlerde "ödeme iste" talebi başlatabilecek. Ayrıca, ödeme süreçlerini daha esnek hale getirmek için sistemde "kısmi ödeme", "erken ödeme" ve kurumsal kullanıcılar için "ödeme erteleme" gibi işlevler de devreye alındı.

18 Ocak 2025 itibarıyla kullanıma açılan bu özellikler, işletmelerin ve bireylerin ödeme süreçlerini daha pratik hale getirmeyi hedefliyor.