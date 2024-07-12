Fatih Atik 'geri dönüş yok' diyerek duyurdu! Emekli zammında seçenek 2'ye indi: İşte son rakamlar 

12 Temmuz 2024 22:43 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 22:48

En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama! Abdullah Güler ek zam için tarih verdi

En düşük emekli maaşı için AK Parti'den açıklama! Abdullah Güler ek zam için tarih verdi

İsa Karakaş en düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'O seviyeden yüksek olmayacak'

İsa Karakaş en düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'O seviyeden yüksek olmayacak'

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren müjde için geri sayım başladı. TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, emekli zammından geri dönüşün olmadığını söyledi.

Son programda 3 seçenekli formüle değinen Atik, burada seçeneklerin 2'ye indirildiğini söyledi.

"BU İŞ HAFTAYA ÇÖZÜLÜR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik yaptığı açıklamada, "Bu iş haftaya çözülür. Toplantı aslında daha önce yapılmış. Programa gelmeden önce de konuştum. Aslında bu iş bitti. Emeklilere artış yapılacak. İki seçenek haline getirildi. En düşük emekli aylığı 12 bin TL veya 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. 12 bin olan seçenekten 3.2 milyon emekli faydalanacak, diğerinden ise 3.7 milyon emekli faydalanacak" dedi.

"SON KARAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA"

Atik, konunun henüz karara bağlanmadığını, ancak çerçevesinin netleştiğini belirterek, "Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Gecikmiş ama iyi bir adım" ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilileriyle yaptığı görüşmede Atik, daha fazla prim ödeyenlerin hakkının ne olacağını sorduğunu ve yetkililerden "Zaten 24.73 oranında zam aldılar" cevabını aldığını da ekledi.

Atik, emekli maaşlarındaki bu artışın torba kanun ile yasalaşacağını düşündüğünü belirtti.