Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Sıkı Para politikası duruşu sürecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı. Karahan, " Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yaptı.

HABERİN ÖZETİ

TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Sıkı Para politikası duruşu sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM'de yaptığı sunumda enflasyonla mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı.
Karahan, Nisan ayında enflasyon üzerindeki etkilerin net bir biçimde görüldüğünü belirtti.
Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyorlar.
Savaşın dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılıklarını değiştirmediğini ifade etti.
Önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceklerini söyledi.
Enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu ve göstergelerin son üç aylık ortalamalarının ana eğilimde bir miktar yükselişe işaret ettiğini belirtti.
Enerji yıllık enflasyonunun son iki ayda 19 puan arttığını kaydetti.
Karahan "Nitekim Nisan ayında da bu durumun üzerindeki etkilerini net bir biçimde gördük. Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Önümüzdeki dönemde de tüm araçlarını temel amacımız olan doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

ENFLASYON YÜKSEK SEYREDİYOR

Enflasyonun yüksek seyrettiğine değinen Karahan "Enflasyon yüksek seyrini korumakta. Göstergelerin son üç aylık ortalamaları enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişe işaret ediyor. Enerji yıllık enflasyonu son iki ayda 19 puan artış gösterdi." ifadesini kullandı.

