Fatih Karahan'dan 'enflasyon' mesajı: Tek hane için 2026'yı işaret etti

07 Haziran 2024 17:38 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:39

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, katıldığı Dünya Gazetesi İklim Ekonomisi Zirvesi'nde enflasyon verilerine, enflasyon tahminlerine ve yeşil ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karahan, 2023 yılının ikinci yarısından itibaren büyümenin kompozisyonuna baktığımızda iç talep katkısının kademeli olarak azaldığını net ihracat katkısınınsa kademeli bir şekilde derin negatif seviyeden 2024 birinci çeyrek itibariyle pozitife döndüğünü gördüklerini söyledi.

Karahan, öncü göstergelere ve kredi piyasası gelişmelerine bakıldığında talep koşullarındaki normalleşmenin yılın ikinci yarısında da güçlenerek devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

"TÜRK LİRASI TASARRUFLARA VE FİNANSAL VARLIKLARA YÖNELİMİ ARTTIRMAKTADIR"

"Mayıs 2023'te 57 milyar dolara yükselen on iki aylık cari açık mart ayı itibariyle 30 milyar dolar seviyesine gerilemiştir" diyen Karahan, şu ifadeleri kullandı;

Büyüme kompozisyonundaki değişim, beklentilerdeki iyileşme, talep ve talep koşullarının normalleşmesiyle ülkemizin dış dengesi daha sürdürülebilir bir hale gelmektedir. Mayıs 2023'te 57 milyar dolara yükselen on iki aylık cari açık mart ayı itibariyle 30 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Mayıs ayı dış ticaret verileri de cari işlemler hesabındaki olumlu görünümün devam edeceği sinyalini net bir şekilde vermiştir. Cari dengedeki iyileşmeyle birlikte finansman ihtiyacı azalırken ülkemizin yurt dışı finansman kaynaklarına erişimi önemli ölçüde kolaylaşmıştır. Böylece küresel finansal koşullardaki sıkılığa rağmen ülke risk primimizdeki gerilemenin etkisiyle bankalarımızın ve reel sektörümüzün yurt dışı borç çevirme oranları artarken, borçlanma maliyetleri azalmıştır. Son dönemdeyse dezenflasyon patikasına olan güvenin artması, Türk lirası tasarruflara ve finansal varlıklara yönelimi arttırmaktadır. Özellikle nisan ayı başından itibaren Türk lirası mevduat payındaki artış hızlanmış ve artış bu kez KKM hesaplarındaki çözülmenin yanında döviz tevdiat hesaplarından kaynaklanmıştır. Türk lirasına artan taleple birlikte geçen yıl Ağustos ayında yüzde 31 seviyesine gerileyen Türk lirası mevduatların toplam mevduat içindeki payı mayıs sonu itibariyle yüzde 48 seviyesine ulaşmıştır"

"2026 YILINDA TEK HANEYE ULAŞACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ"

Enflasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Karahan, "Bu duruşumuzla birlikte yurt içi talepteki dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinin iyileşmesiyle ana eğilimin gerileyeceğini öngörüyoruz. Ana eğilimde beklenen bu gerilemeyle birlikte enflasyon tahminlerimizi 2024 yıl sonu için yüzde 38, 2025 yıl sonu için yüzde 14 seviyesinde belirledik. 2026 yılında tek haneyle ulaşacağımızı öngörüyoruz" diye konuştu.