Faturalarda yeni dönem! "Gelire göre fatura ödeme" sistemi geliyor

11 Haziran 2024 11:56 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 18:30

Meclis'te yeni dönemde torba yasasından geçerse; fatura ödeme gelire göre yapılacak. Ancak şimdilik yasa da doğalgaz faturaları yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ortak çalışma olarak başlatacağı gelir ve gider dengesinin olacağı yasa Türkiye yüzyılında vatandaşlara nefes olacak.

"GELİRE GÖRE FATURA ÖDEME" SİSTEMİ GELİYOR

Türkiye yeni döneminde enflasyonla mücadele kapsamında zam yerine denge politikasına gidecek çalışmalara başladı. Bunların başında da keşfi giderek artan madenlerden kaynaklı ülke içinde gelir gider dengesi sağlamak. Özellikle vatandaşa kazancına göre fatura ödeme dönemi merakla bekleniyor.

FATURALARDA YENİ DÖNEM!

Mecliste torba yasası olarak yer alan konu kapsamında faturalarda yeni dönem başlatılacak. Gerile göre ödenecek faturalarda ilk kapsamda doğal gaz yer alacak. Ayrıca devlet rüzgar ve güneş enerji sistemlerini hem sanayi hem de tarım sektöründe desteleyecek. Yenilenebilir enerji sayesinde de ise faturalarda neredeyse yüzde 70'lik bir düşüş yaşanacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneş enerji sistemleri açılacakken, Marmara'da ve Ege'de ise rüzgar panelleri( rüzgar gülü) devreye girecek. Tüm bu çalışmalar kapsamında vatandaşlardan alınacak fatura ve vergi sistemlerinde düzenlemelere gidileceği bakanlıklar tarafından açıklandı.

Dar gelirli vatandaşların ise asgari ücret kapsamındaki kazançlarının karını yükseltmek için faturalara yeni düzenleme getirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşın listesini çıkartacak. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu gelir üzerinden şehir ve il üzerinden düzenleme yapacak. En sonda Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinden faturalar, gelire göre hesaplama yapacak.

TÜM FATURALAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK MI?

Uygulama şimdilik doğalgaz üzerinden konuşuluyor. Diğer faturalar için çalışmalar henüz iddia olarak geçiyor. Ancak Çalışma Bakanlığı Türkiye geneli yapılacak gelir dağılımı üzerinden tüm faturaların kapsanacağını da belirtti.