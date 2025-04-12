Faturalarda yeni düzenleme başladı! Milyonlarca kişiye mesaj gönderildi: Vatandaşlar sosyal medyada paylaştı

1 Nisan’dan itibaren elektrik ve doğal gaz faturalarında devlet desteği kaleminin ayrı gösterileceği duyurulmuştu. Mart ayına ait faturalar evlere ulaşmaya başlarken, vatandaşlar da ilk kez ne kadar destek aldıklarını görme fırsatı buldu. Sosyal medyada paylaşılan faturalar ve yorumlar dikkat çekti. İşte bazı vatandaşlara ulaşan faturalar ve yansıtılan destek tutarları...

1 Nisan itibarıyla elektrik ve doğal gaz faturalarına yansıyan devlet destekleriyle ilgili detaylar netleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kararıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında, vatandaşların fatura yükü önemli ölçüde hafifletildi. SMS yoluyla ve yazılı faturalar aracılığıyla bilgilendirilen kullanıcılar, devletin sağladığı destek sonrası ödemeleri gereken net tutarı görme fırsatı buldu.

DEVLET DESTEĞİ ORANLARI NETLEŞTİ

Yeni uygulamaya göre devlet, elektrik ve doğal gaz faturalarında kademe bazlı destek sağlıyor:



Elektrik faturalarında

Düşük kademede: %60 destek

Yüksek kademede: %40 destek

Doğal gaz faturalarında: %65 oranında destek sağlanıyor



Bu oranlar, özellikle kış aylarında yüksek gelen enerji faturalarına karşı vatandaşların bütçelerini rahatlatmayı amaçlıyor.

FATURASINI GÖREN PAYLAŞMAYA BAŞLADI

Devlet desteğinin yansıtıldığı faturaların vatandaşlara ulaşmasının ardından sosyal medya adeta hareketlendi. Birçok kullanıcı, kendi faturalarını paylaşarak hem destek miktarlarını hem de kalan ödeme tutarlarını gözler önüne serdi.



Paylaşımlarda, "Devlet desteği olmasa bu faturayı ödemem imkânsızdı", "Destek var ama hâlâ yüksek geliyor" gibi yorumlar dikkat çekerken, bazı kullanıcılar ise destek tutarının açık şekilde belirtilmesini olumlu karşıladı.



Gelen faturalar üzerinden yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, uzmanlar destek oranlarının mevsimsel değişikliklerle yeniden değerlendirilebileceğini belirtiyor.