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 | İrem Çınar

Faturalarda yeni düzenleme başladı! Milyonlarca kişiye mesaj gönderildi: Vatandaşlar sosyal medyada paylaştı

1 Nisan’dan itibaren elektrik ve doğal gaz faturalarında devlet desteği kaleminin ayrı gösterileceği duyurulmuştu. Mart ayına ait faturalar evlere ulaşmaya başlarken, vatandaşlar da ilk kez ne kadar destek aldıklarını görme fırsatı buldu. Sosyal medyada paylaşılan faturalar ve yorumlar dikkat çekti. İşte bazı vatandaşlara ulaşan faturalar ve yansıtılan destek tutarları...

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Faturalarda yeni düzenleme başladı! Milyonlarca kişiye mesaj gönderildi: Vatandaşlar sosyal medyada paylaştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 12:11

1 Nisan itibarıyla elektrik ve doğal gaz faturalarına yansıyan devlet destekleriyle ilgili detaylar netleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kararıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında, vatandaşların fatura yükü önemli ölçüde hafifletildi. SMS yoluyla ve yazılı faturalar aracılığıyla bilgilendirilen kullanıcılar, devletin sağladığı destek sonrası ödemeleri gereken net tutarı görme fırsatı buldu.

Faturalarda yeni düzenleme başladı! Milyonlarca kişiye mesaj gönderildi: Vatandaşlar sosyal medyada paylaştı

DEVLET DESTEĞİ ORANLARI NETLEŞTİ

Yeni uygulamaya göre devlet, elektrik ve doğal gaz faturalarında kademe bazlı destek sağlıyor:

Elektrik faturalarında
Düşük kademede: %60 destek
Yüksek kademede: %40 destek
Doğal gaz faturalarında: %65 oranında destek sağlanıyor

Bu oranlar, özellikle kış aylarında yüksek gelen enerji faturalarına karşı vatandaşların bütçelerini rahatlatmayı amaçlıyor.

Faturalarda yeni düzenleme başladı! Milyonlarca kişiye mesaj gönderildi: Vatandaşlar sosyal medyada paylaştı

FATURASINI GÖREN PAYLAŞMAYA BAŞLADI

Devlet desteğinin yansıtıldığı faturaların vatandaşlara ulaşmasının ardından sosyal medya adeta hareketlendi. Birçok kullanıcı, kendi faturalarını paylaşarak hem destek miktarlarını hem de kalan ödeme tutarlarını gözler önüne serdi.

Paylaşımlarda, "Devlet desteği olmasa bu faturayı ödemem imkânsızdı", "Destek var ama hâlâ yüksek geliyor" gibi yorumlar dikkat çekerken, bazı kullanıcılar ise destek tutarının açık şekilde belirtilmesini olumlu karşıladı.

Gelen faturalar üzerinden yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, uzmanlar destek oranlarının mevsimsel değişikliklerle yeniden değerlendirilebileceğini belirtiyor.

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