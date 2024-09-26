Faturaları düşürecek altın değerinde tavsiyeler! İşte faturalar için kış reçetesi

26 Eylül 2024 16:52 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:30

Evde ve işyerinde faturaları azaltma önerileri geldi. Soğuk havaların yaklaşmasıyla vatandaşı fatura korkusu sardı. Fatura tutarlarını yarı yarıya düşüren yöntemi uzmanı açıkladı. İşte doğalgaz faturasını düşürmek için altın değerinde tavsiyeler.

Doğalgaz ve elektrik faturası cep yakabilir! 1 milyon aboneyi etkileyecek

Doğalgaz ve elektrik faturası cep yakabilir! 1 milyon aboneyi etkileyecek

Artan maliyetler, tüketici konumunda bulunan hanehalkını doğrudan etkiliyor. Özellikle kış​ aylarında kabaran faturaları düşüren öneriler sıralandı. Doğalgaz​ faturalarında yüzde 30'lara yaklaşan oranlarda tasarruf​ yapabilmek mümkün. Uzmanlar faturaları düşürecek önerileri de tek tek sıraladı.

DOĞALGAZ FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Kış mevsiminin gelmesi ve ısınma için de doğalgaz kullanılmaya başlanması ile artan maliyetler sonucu tasarruf öncelikli gündemlerimizden birisi haline geldi. Kış gelmeden uzman isimden faturalar için kritik öneriler geldi.

Isıtma Cihazları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ekrem Erkut, tasarruf için kış reçetesini açıkladı. Bu öneriler ile faturalar düşecek, bütçeniz rahat nefes alacak. Ekrem Erkut, doğalgaz faturalarını düşürmenize yardımcı olacak püf noktalar arasında en önemli maddeyi kombi bakımı olarak gösterdi.

FATURALARI DÜŞÜRMEDE KOMBİ BAKIMI ÖNEMİ

Soğuk havaların yaklaşmasıyla kombi bakım dönemi başladı. Yıllık bakımı yapılan kombiler daha verimli çalışarak doğalgaz tasarrufu sağlayacak. Ekrem Erkut yaptığı açıklamada, ev ve iş yerlerinde kesintisiz sıcak su kullanımı ve kış döneminde ısınma sağlayan kombi cihazlarının düzenli yıllık bakımlarının yapılması gerektiğini ifade etti. Üstelik sadece kombi değil merkezi ısıtma sistemleri, doğal gaz sobaları gibi gaz yakan cihazların tümünde, her yıl düzenli olarak bakım yapılması gerektiğini aktardı.

Ekrem Erkut, tüketicilerin tasarruf için kapı, cam, duvar ve çatı izolasyonlarını uygun bir şekilde yaptırması gerektiğini de aktardı.

Erkut, "Binalarda mantolama ile izolasyon yaptırma imkanı olmayan kullanıcılar evlerindeki her bir radyatörün arkasında mutlaka ısı yansıtıcı paneller koymalıdır. Bu paneller çok düşük maliyetli ve uygulaması kolay ürünlerdir." diye konuştu.

Uzman, şöyle devam etti:

"Oda sıcaklığında her 1 derece düşürmek yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlar. Türkiye'de de sadece 'yoğuşmalı cihaz' olarak nitelendirilen yoğuşma teknolojisinin sağladığı tasarruf ve verimlilik, doğalgaz tüketimi ve faturalarına yüzde 25-30 oranında düşüş olarak yansıyor."

KOMBİYİ KISIK AYARDA SÜREKLİ ÇALIŞTIRMAK DAHA YARARLI

Erkut, kombi kullanım sıklığına da dikkat çekti. Kombiyi belli zaman aralıklarıyla kısa sürelerde çalıştırmak yerine kısık ayarda sürekli çalıştırmanın daha az yakıt tüketimi sağlayacağını belirtti.

DOĞALGAZ FATURALARI İÇİN KIŞ REÇETESİ