Faturasını düzenli ödeyenlerden güvence bedeli alınmayacak! Yabancı uyruklular yüzde 50 daha fazla ödeyecek

11 Temmuz 2024 10:53 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:01

Ankara'da minik elektrikli araç bir anda alev aldı! Yoldan geçenler müdahale etti

Ankara'da minik elektrikli araç bir anda alev aldı! Yoldan geçenler müdahale etti

EPDK'dan elektrik aboneliğinde yeni kararlar geldi. 24 ay düzenli fatura ödeyen mesken aboneleri için önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda faturasını düzenli ödeyen aboneler güvence bedeli ödemeyecek.

Kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni tedbirleri de geldi. Kaçak elektrik tespit, tahakkuk, faturalandırma ve tahsil aşamalarında şirketlerin uygulamalarında görülen eksiklikler nedeniyle büyük cezalar geliyor.

ELEKTRİKTE 'GÜVENCE BEDELİ' KARARI

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile EPDK yeni kararları yayınladı. 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelecek görüşler çerçevesinde bu kararlar değerlendirilecek. Daha sonra Kurul taslağa yönelik nihai kararını açıklayacak.

Taslakta öne çıkan maddeye göre, EPDK, 24 ay düzenli fatura ödeyen mesken abonelerden bir sonraki abonelikte güvence bedeli almayacak. Çünkü güvence bedeli borçların ödenmemesi riskine karşı alınan bir bedel olarak biliniyor.

Böylece faturasını düzenli ödeyenlerden mesken aboneleri için 680 ila 1135 TL arasında olan güvence bedeli alınmayacak.

KAÇAK ELEKTRİK CEZASI ARTACAK

Yapılan değişikliklerde kaçak elektrik kullanımına yönelik de önemli adımlar atıldı. Kaçak elektrik ile mücadelede yeni tedbirler geliyor. Kaçak kullanım ceza katsayısı artacak. Kaçak kullanımı tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek.

Kaçak miktarı tespiti ve önlenmesi için her türlü teknolojik imkan ve veri kullanımı arttırılacak.

Kaçak elektrik faturalarına dair borç sahibine bildirim yapmadan dağıtım şirketi tarafından yasal takip işlemi başlatılmayacak.

YABANCI UYRUKLULAR DAHA FAZLA GÜVENCE BEDELİ ÖDEYECEK

Tahsilat riski sebebi ile yabancı uyruklu tüketiciler ilk abonelik işlemlerinde yüzde 50 daha fazla güvence bedeli ödeyecek. Böylece tahsilat riski azaltılacak.

Faturalarını 24 ay boyunca düzenli ödeyen yabancı uyruklu mesken aboneleri de güvence bedeli ödememe hakkına sahip olacak.