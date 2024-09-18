Fed 4 yıl sonra faiz düşürdü! Gözler borsaya çevrildi: Altın rekor kırdı 

18 Eylül 2024 21:44 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 22:21

ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 4.5 yıl aradan sonra indirime gitti. 50 baz puan indirme kararı sonrası ise piyasalardaki hareketlilik merak edildi. Altın rekorunu tazeledi. İşte piyasalarda son durum...

ABD Merkez Bankası​ (Fed), dört yıldır süren para politikası dönemini sona erdirerek, beklenen gevşeme sürecine yönelik ilk hamlesini gerçekleştirdi. Banka, uzun süredir merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitti.

Fed​, dört yıllık bir aradan sonra ilk kez faiz oranını düşürerek, 50 baz puanlık bir kesintiyle politika faizini yüzde 4,75-5,00 aralığına getirdi. Yapılan açıklamada, faiz indirimi​ kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık daha düşük bir faiz indirimi önerdiği ve bu nedenle karşı oy kullandığı bildirildi.

FED'İN KARARI SONRASI ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Fed'in kararı sonrası altın fiyatları da hareketlendi. Kararın ardından, altının ons fiyatı 2.595 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 1'i geçti.

Karar öncesi altının ons fiyatı 2.580 dolar seviyesinde dolaşıyordu. Gram altın da, yüzde 1 değer kazanarak 2.845 TL'den işlem görmeye başladı.

DOLAR'DA SON DURUM

Euro/dolar paritesi ise, 1,1125 seviyesinden 1,1183'e kadar yükseldi. Euro'nun güncel fiyatı ise 39,9927 lirayı gördü. Bitcoin fiyatında ise yüzde 0,45 gerileme yaşandı. Güncel fiyatı 60,335.85 oldu.