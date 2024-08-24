FED Başkanı konuştu, altın fiyatları uçtu! İşte 24 Ağustos 2024 altın fiyatları

24 Ağustos 2024 07:06 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 08:20

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, politika faizinde ayarlamalar yapmanın zamanının geldiğini söylemesinin ardından altın fiyatları yükselişe geçti.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 750 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 798 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 yükselişle 2 milyon 791 bin lira oldu.

Serbest piyasada ise gram altın 2.743,57 TL'den, çeyrek altın ise 4.595,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 24 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

24 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.742,95

Satış 2.743,57

24 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.522,00

Satış 4.595,00

24 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.072,00

Satış 9.181,00

24 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.113,00

Satış 18.302,00

24 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.512,22

Satış 2.512,96