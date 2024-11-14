Fed Başkanı Powell bugün konuşacak: Piyasa ipucu arayacak! Trump isterse istifa edecek mi?

14 Kasım 2024 14:00 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:15

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması bugün saat 23.00'te başlayacak. Yatırımcılar ve ekonomistler, Fed'in aralık ayı faiz oranı kararı ve politika görünümüne dair ipuçlarını kovalayacak. Powell, 7 Kasım'da Fed politika yapıcılarının katıldığı basın toplantısından bu yana ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

Yatırımcılar ve ekonomistler, Fed'in aralık ayı faiz oranı kararı ve politika görünümü hakkında olasılıkları değerlendiriyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 83 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor. Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

FED BAŞKANI JEROME POWELL KONUŞACAK

Powell, Ekim ayına ait büyük ölçüde beklendiği gibi gelen enflasyon raporu da dahil olmak üzere son ekonomik veriler hakkında yorum yapacak.

Çarşamba günü yayınlanan Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun tüketici fiyat endeksi ay boyunca %0,2 arttı ve bir yıl öncesine göre %2,6 yükseldi. Çekirdek TÜFE enflasyonu Ekim ayında %0,3 ve bir önceki yıla göre %3,2 arttı. Konutla ilgili fiyatlar geçen ayki başlık TÜFE'deki artışın yarısından fazlasını oluşturdu.

Powell, son açıklamalarında Fed'in istikrarlı enflasyon ve maksimum istihdamı destekleme ikili yetkisine yönelik dengeli riskleri vurguladı. Fed'in faiz indirimi yolunu politikanın bir "normalleşmesi" olarak tanımladı.

Fed'in 17-18 Aralık toplantısında federal fon oranında çeyrek puanlık bir düşüş olma ihtimali yüzde 80'den fazla gösterildi.

Politika yapıcıların Eylül ayındaki Ekonomik Projeksiyonların Üç Aylık Özeti güncellemesinde medyan tahmin, 2024'te bir yüzde puanı faiz indirimi, ardından 2025'te bir puan daha indirim yapılması yönündeydi. Yetkililer, Aralık toplantısında SEP'i veya sözde "nokta grafiğini" güncelleyecek ve bu da onlara 2025 ve sonrasında politika yolunu işaret etme şansı verecek.

POWELL TRUMP İSTERSE İSTİFA EDECEK Mİ?

Powell seçim sonuçları hakkında ise renk vermedi. Cumhuriyetçi Donald Trump Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirirken Powell "Seçimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili hiçbir şey hakkında konuşmayacağım," dedi.

Trump kendisinden istifa etmesini isterse istifa edip etmeyeceği sorulduğunda ise Powell basitçe "Hayır" dedi.

Powell'ın Fed başkanlığı görevi Mayıs 2026'da sona eriyor.