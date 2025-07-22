Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Fed Başkanı Powell, büyük bankalara açık kapı bıraktı

Fed Başkanı Powell, büyük bankaların yeterli sermayeye sahip olması ve başlıca risklerini etkin bir şekilde yönetmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda rekabetçi bir şekilde ekonomik büyümeye katkı sunmasının önemli olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fed Başkanı Powell, büyük bankalara açık kapı bıraktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 17:15

(Fed) Başkanı , başkent Washington'da düzenlenen "Büyük Bankalar için Sermaye Çerçevesinin Bütüncül Gözden Geçirilmesi Konferansı"nda açılış konuşmasını yaptı.

Fed Başkanı Powell, büyük bankalara açık kapı bıraktı

​​​​​​​Etkinlikte büyük bankaların işleyişi ve sermaye çerçevesinin temel sütunları konusunda derin bilgiye sahip sektör uzmanları, akademisyenler ve mevcut ile eski politika yapıcıların konuşacağının bilgisini veren Powell, konferansın sermaye çerçevesinin tüm unsurlarını birlikte ele alma fırsatı sunacağını vurguladı.

Fed Başkanı Powell, büyük bankalara açık kapı bıraktı

Powell, farklı unsurların birbiriyle uyum içinde çalıştığından emin olmalarının, hizmet sundukları halk için güvenli, sağlam ve etkin bir sisteminin sürdürülmesine katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Fed Başkanı Powell, büyük bankalara açık kapı bıraktı

ABD bankacılık sermaye çerçevesinin riske dayalı sermaye gerekliliklerini, kaldıraç oranı gerekliliklerini, en büyük ve en karmaşık bankalar için uygulanan ek yükümlülükleri ve stres testlerini içerdiğine değinen Powell, "Bu unsurların her birinin mevcut durumunu ve önümüzdeki süreci kapsamlı bir şekilde ele alacağız." diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, büyük bankalara açık kapı bıraktı

SERMAYE İÇİN YENİ FİKİRLERE AÇIK

Powell, denetim uygulamalarının güvenlik ve sağlamlığı belirleyen kritik alanlara odaklandığından emin olması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

Fed Başkanı Powell, büyük bankalara açık kapı bıraktı

"Büyük bankalarımızın iyi sermayelendirilmiş olmaları ve temel risklerini iyi yönetmeleri gerekli. Büyük bankaların sermaye sağlamak ve ekonomik büyümeyi desteklemek için birbirleriyle, banka dışı finansal şirketlerle ve diğer bankalarla rekabet etmekte özgür olmalarına ihtiyacımız var. Fed dinamik bir kurumdur. Büyük bankalara yönelik sermaye çerçevesini nasıl iyileştirebileceğimize dair yeni fikir ve geri bildirimlere açığız ve bugün katılımcılardan bunları dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye’nin dijital turizm atağı: Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu ile “Antalya Gambit” dünya sahnesinde
ChatGPT ile asla bu bilgileri paylaşmayın!
ETİKETLER
#jerome powell
#abd merkez bankası
#bankacılık
#düzenleme
#Finans
#Sermaye Çerçevesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.