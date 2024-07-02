FED Başkanı Powell'dan dünyanın merakla beklediği faiz açıklaması geldi!

02 Temmuz 2024 17:20 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:29

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Merkez bankaları Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıllık Merkez Bankacılığı Forumu için Portekiz'in Sintra kentinde bir araya geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Brezilya Merkez Bankası (BCB) Roberto Campos Neto ile TSİ 16.30'da moderatörlü bir panel tartışmasına katıldı.

İŞ GÜCÜ PİYASASI HALA GÜÇLÜ

Görüşmelerde açıklama yapan Powell, "Faiz indirmeden önce daha fazla güven duymalıyız, şu anda gördüğümüze benzer daha fazla veri görmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"İş gücü piyasası hala güçlü. Dezenflasyon trendi yeniden başlama işaretleri gösteriyor. Enflasyon konusunda oldukça ilerleme sağladık. Yeniden dezenflasyon patikasına dönüyoruz.

DAHA FAZLA GÜVENE İHTİYAÇ VAR

Faiz indirmeden önce daha fazla güven duymalıyız, şu anda gördüğümüze benzer daha fazla veri görmeye ihtiyacımız var.

Çok acele ve çok geç hareket etmenin risklerinin bilincindeyiz. Ancak riskler daha dengeli hale geliyor.

Ücret artışları sürdürülebilir seviyelere doğru geri geliyor. Ücret artışları hala başabaş noktasının üzerinde. Enflasyon gelecek yıl ve sonraki yıl yüzde 2'ye geri dönebilir. Soğuyan işgücü piyasası gelecekteki enflasyon için sorun olarak görünmüyor."