FED, Beryl Kasırgası ve Orta Doğu baskısı petrol fiyatını düşürdü

10 Temmuz 2024 14:00 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 14:00

Gazze'de ateşkes tartışmaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi zamanlamasına ilişkin belirsizlik ve Beryl Kasırgası'nın Meksika Körfezi'ndeki petrol altyapısına zarar vermeyeceği beklentileriyle petrol fiyatları Çarşamba günü düştü.

Uluslararası gösterge Brent ham petrolü yerel saatle 11.20'de (0820GMT) varil başına 84,36 dolardan işlem görürken, bir önceki işlem seansındaki varil başına 84,66 dolarlık kapanış fiyatına göre %0,35 düşüş gösterdi.

Amerikan gösterge endeksi West Texas Intermediate (WTI) varil başına 81,41 dolardan kapanan bir önceki seansa göre %0,20 düşüşle varil başına 81,24 dolardan işlem gördü.

PETROL FİYATI DÜŞÜYOR

Küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'daki ateşkes görüşmeleri, piyasa oyuncuları arasındaki arz endişelerini hafifleterek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Kahire'den Salı günü yapılan açıklamaya göre Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda Gazze Şeridi'nde ateşkes fırsatlarını konuştu.

Görüşme, Kahire ve Doha'da Hamas ve İsrail arasında olası bir ateşkes anlaşması ve esir değişimi konusunda devam eden müzakerelerle aynı zamana denk geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre her iki üst düzey diplomat da "ateşkese aracılık etmek, esir takasını ve Gazze Şeridi'ne insani yardım erişimini kolaylaştırmak için devam eden çabalara" odaklandı.

PETROLDE FED ETKİSİ

Fed'in faiz oranlarını ne zaman düşüreceğine ilişkin süregelen belirsizlik, talep endişelerini artırarak fiyatları etkilemeye devam ediyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell Salı günü yaptığı açıklamada, Fed'in geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana federal fon oranı için hedef aralığını %5,25 ila %5,5 olarak koruduğunu ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair "daha fazla güven kazanana kadar" federal fon oranı için hedef aralığını azaltmanın uygun olacağını beklemediğini yineledi.

Yüksek faiz oranları ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini artırmakta ve petrolü daha pahalı hale getirerek petrol talebini olumsuz etkiliyor.

Bu arada ABD'nin Teksas kıyılarına 1. kategori fırtına olarak ulaşan Beryl Kasırgası petrol fiyatlarını yönlendirdi.

Kasırga nedeniyle ABD'deki bazı limanların kapanabileceği endişesi, kapanmanın enerji ihracatını geçici olarak durdurabileceği korkusunu körüklese de bölgedeki petrol ve gaz şirketlerinin Salı günü faaliyetlerine yeniden başladığı bildirildi.

Bu gelişmeler, Beryl'in Meksika Körfezi'ndeki petrol altyapısına kalıcı bir zarar vermeyeceği düşüncesini destekleyerek fiyatları düşürdü.

Ancak, ABD ticari ham petrol rezervlerindeki düşüş, iç talebin güçlendiğine dair piyasa algılarını yansıtarak aşağı yönlü fiyat hareketlerini sınırladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından Salı günü geç saatlerde açıklanan veriler, 250.000 varillik piyasa tahminine karşılık ABD ham petrol stoklarında 1,92 milyon varillik bir düşüş olduğunu gösterdi.

Günün ilerleyen saatlerinde Enerji Enformasyon İdaresi istatistikleri açıklanacak ve ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüş teyit edilirse fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.