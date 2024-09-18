Fed bugün faiz kararını açıklayacak! 4 yıl sonra indirim bekleniyor

18 Eylül 2024 07:13 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 07:15

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı. En son pandemi döneminde indirime giden Fed'in, bugün de faiz indirimi sürecine başlaması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası​ kararlarının takip edileceği yeni haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. En son Covid-19'da indirime giden Fed​'in bugün yapacağı toplantısında 4 yıl aradan sonra faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

FED NE KADAR FAİZ İNDİRECEK

Fed'in yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını yarınki toplantıda düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanırken, 25 baz puan ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor.

Analistler, faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell​'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

SON FAİZ İNDİRİMİ 4 YIL ÖNCE YAPILMIŞTI

Fed, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle Mart 2020'de 2 kez acil faiz indirimi kararı aldı. Banka, 3 Mart 2020'de politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına, 16 Mart 2020'de de politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Covid-19 salgınının ABD ekonomisine yönelik oluşturduğu risklerin önemli ölçüde değiştiğini belirterek, ekonomiyi desteklemek amacıyla para politikası duruşunda gevşemeye gittiklerini bildirmişti.

TCMB​ FAİZ KARARI İSE 19 EYLÜL'DE

Öte yandan TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekleniyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.