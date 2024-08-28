Fed faiz indirimleri o para birimini parlatacak! Bir çığ gibi değer kazanacak

28 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 17:27

Piyasalar eylülde başlayacak Fed faiz indirimlerini fiyatlamaya başladı. ABD Merkez bankası (FED) önümüzdeki ayda faiz kararını verecek. Eurizon SLJ Capital'in CEO'su Stephen Jen'e göre, ABD'nin faiz oranlarını düşürmesi, o para birimi parlatacak.

YUAN DEĞER KAZANACAK

Stephen Jen'e göre, ABD'nin faiz oranlarını düşürmesi, Çin şirketlerinin 1 trilyon dolar değerindeki varlıklarını satmaya ikna olmasına yol açacak.

Bu hamle, yuanın yüzde 10'a kadar güçlenmesine neden olacak.

Eurizon SLJ Capital'in CEO'su, para biriminin şu anda piyasalarda doğru şekilde fiyatlanmayan en büyük risk olduğunu ve yuanın bunda büyük bir rol oynayabileceğini söyledi.

1 TRİLYON DOLARLIK AKIŞ HEDEFİ

Jen, "Bir çığ düşünün. Yuan değer kazanacak ve muhtemelen buna izin verilecek. Yüzde 5 ila yüzde 10 mütevazı olacak."

Jen'e göre Çinli firmalar, pandemiden bu yana offshore yatırımlarda 2 trilyon dolardan fazla biriktirdi.

Federal Rezerv borçlanma maliyetlerini düşürdüğünde, dolar varlıklarının cazibesi azalacak ve Çin'in ABD ile faiz indirimi daraldıkça potansiyel olarak "muhafazakar" 1 trilyon dolarlık bir akışın eve dönmesine neden olacak.

"Dolar gülümsemesi" teorisi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Jen, ABD fiyatlarının düşmeye devam etmesi halinde Fed'in piyasaların beklediğinden daha agresif bir şekilde faiz oranlarını düşüreceğini öngörüyor.

Jen, Amerika'nın ikiz açıkları ve yumuşak bir iniş beklentileriyle birlikte, doların düşeceği yönündeki inancını güçlendirdiğini açıkladı.

Sonuç olarak, Amerikan dolarına karşı daha da yükselebilecek bir Çin para birimi ortaya çıktı.

FED YUANI ATEŞLEYECEK

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda ABD'nin politika faizini düşürmesinin zamanının geldiğini söylemesinin ardından yuanın yükselmesi için argümanlar daha da güçlendi.