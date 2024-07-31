FED faiz kararı açıklanacak! Beklentiler belli oldu

FED FAİZ KARARINI VERECEK

FED geçtiğimiz ay politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Ekonomistler FED'in faizi bu ayda indirmesini beklemiyor. Ancak önümüzdeki aylarda bir faiz indirimi bekleniyor.

Merkez bankası, çarşamba günü son faiz oranı kararını açıklayacak. Ekonomistler FED'in çarşamba günü faiz oranlarını değiştirmemesini bekliyor, bu da merkez bankasına Eylül ayındaki bir sonraki toplantısı öncesinde mevcut eğilimlerin devam etmesini sağlamak için zaman tanıyacak.

Piyasaya göre FED'in eylül ayındaki toplantısında faiz indirimi olasılığı yüzde 85'in üzerinde. Çarşamba günü faiz indirimi olasılığı ise yüzde 5 gösterdi.

İŞGÜCÜ PİYASASI BÜYÜDÜ

ABD'de fiyat artışları yüzde 9'un üzerindeki bir zirveden önemli ölçüde yavaşladı. Ancak enflasyon FED'in yüzde 2'lik hedef oranından bir yüzde puanı daha yüksek olmaya devam ediyor. Haziran ayında fiyatlarda bir önceki aya kıyasla belirgin bir düşüş, enflasyonun yavaşlamasında önemli bir ilerleme işareti olarak gösterildi.

İşgücü piyasası büyümeye devam etti ancak inanılmaz hızı azaldı. İşsizlik oranı bu yıl yüzde 3,7'den yüzde 4,1'e yükseldi.

Fed, enflasyonu kontrol altında tutmak ve işgücü piyasasını güçlü tutmak için ikili bir yetki tarafından yönlendiriliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen ay, enflasyon için iyi haberlerin işsizlik için de kötü haberlerin Amerikalıları işlerinde tutma hedefini daha fazla düşünmeye sevk ettiğini söyledi.

Powell Washington, DC Ekonomi Kulübü toplantısında, "Uzun zamandır, esas olarak enflasyona odaklanmak doğruydu. Ancak şimdi enflasyon düştüğüne ve işgücü piyasası gerçekten soğuduğuna göre, her iki yetkiye de bakacağız. Çok daha iyi dengedeler." dedi.

FAİZ İNDİRİMİ ERTELENEBİLİR

Geçen hafta açıklanan güçlü ekonomik veriler, faiz indirimine giden yolu zorlaştırabilir.

ABD ekonomisi Haziran ayında sona eren üç ayda beklenenden çok daha hızlı büyüdü, bir önceki çeyreğe göre ivme kazandı ve olası bir yavaşlama endişelerine meydan okudu.

FED, ekonominin canlandığı bir dönemde faiz oranlarını düşürürse, merkez bankası hızlı fiyat artışlarını yeniden alevlendirme riskiyle karşı karşıya kalır.

Geçtiğimiz perşembe günü ekonomik veriler açıklandıktan sonra, eylül ayında faiz indirimi olasılığı yaklaşık yüzde 80'e düştü.