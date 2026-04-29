FED faiz kararı bugün mü ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı saati

ABD Merkez Bankası’nın Nisan ayı faiz kararı için geri sayım süreci başladı. FED, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizine dair kararını kamuoyuna açıklayacak. FED faiz kararı; gram altın, ons altın, dolar/TL, euro kuru, Borsa İstanbul ve kripto para piyasaları üzerinde doğrudan belirleyici oluyor. Yatırımcılar, karar sonrasında yayımlanacak FOMC metni ile birlikte FED Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısını dikkatle takip edecek.

Özetle

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED’in Nisan ayı faiz toplantısı 28–29 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Toplantının tamamlanmasının ardından, küresel ekonomiye yön verecek faiz kararı 29 Nisan Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21:00’de kamuoyuna ilan edilecek. Karar metninin yayımlanmasını takiben yaklaşık 30 dakika sonra ise Başkan Jerome Powell’ın kameralar karşısına çıkarak ekonomik görünüme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ihtiyatlı duruşunu koruyacağına dair beklentiler güçlü seyrini sürdürüyor. Bu gelişmelerin yanında Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından izleniyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, İran savaşı kaynaklı yükselen petrol fiyatlarının uzun süre devam etmesi halinde yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmanın gecikebileceğini ve faiz indirimlerinin 2026 sonrasına ertelenebileceğini ifade etti. Goolsbee, “Orta Doğu’daki petrol fiyat şoklarını kontrol altına alır, enflasyonun düştüğünü ve yeniden yüzde 2 seviyesine doğru ilerlediğini görürsek, o zaman faiz indirimleri de gündemdeki seçenekler arasına girer.” değerlendirmesini yaptı.