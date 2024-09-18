FED faiz kararı öncesi altında rekor! İşte 18 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. FED'in faiz indirimine gideceği beklentileriyle altın bu hafta rekora doymadı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Eylül 2024 altın fiyatları...
Küresel piyasaların gözü kulağı bugün açıklanacak FED faiz kararında...Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 568 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 2 milyon 868 bin liraya yükseldi. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2.820,14 TL'den, çeyrek altın ise 4.708,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 18 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
18 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.819,65
Satış 2.820,14
18 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.648,00
Satış 4.708,00
18 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 9.266,00
Satış 9.411,00
18 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 18.534,00
Satış 18.756,00
18 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.574,77
Satış 2.575,15