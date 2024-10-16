Fed için zor kararı verme zamanı: Enflasyon mu işsizlik mi?

16 Ekim 2024 01:00 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:06

Ekonomik verilerin küresel piyasaya etkisi sürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını düşürme planı sonrası ilk indirim yapıldı. Faiz indirimlerinin hızı konusunda Wall Street ve Fed görüş ayrılığına gitti.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell​, faiz oranlarını düşürme planı devreye girdi ve ilk indirim yapıldı. Ancak Wall Street ve Fed​, faiz indirimlerinin hızı konusunda farklı görüşlere sahip.

PİYASALAR FED’DEN HIZLI OLMASINI İSTİYOR

Fed, ekonomik büyümenin hâlâ sağlam, işgücü piyasasının dengede ve enflasyonun yavaşlamış olmasını göz önünde bulundurarak faiz oranlarını yavaş ve temkinli bir şekilde düşürmeyi planlıyor. Ancak piyasalar, ekonomik koşulların kötüleşeceğini ve Fed’in daha hızlı hareket etmek zorunda kalacağını düşünüyor. Çin'in açıkladığı bir dizi teşvik paketi ve düşük faiz beklentisi, borsalarda rekor seviyelere neden oldu.

2025’TE FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK

Kasım ayında yapılacak Fed toplantısında, piyasa oyuncuları çeyrek puanlık bir indirimin mi yoksa daha büyük bir indirimin mi geleceğini tartışıyor. Ayrıca, 2025'te daha fazla faiz indirimi bekleniyor.

ENFLASYON​ DÜŞÜRKEN İŞSİZLİK​ ARTIYOR

Fed'in iki ana hedefi bulunuyor: Tam istihdam sağlamak ve fiyat istikrarını korumak. İki yıllık enflasyonla mücadeleden sonra, yetkililer bu hedefler arasındaki dengenin bugün daha iyi olduğunu düşünüyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Artık daha yüksek enflasyon riskinden, daha yüksek işsizlik riskine doğru bir kayma yaşandı." dedi.

İLK HEDEF ENFLASYON İKİNCİ HEDEF İŞSİZLİK

Powell da Ağustos sonunda yaptığı konuşmada, işgücü piyasasındaki yumuşama ve enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefi doğrultusunda ilerlemesi nedeniyle faiz indiriminin başladığını açıkladı. Fed, 18 Eylül’de yaptığı toplantıda, faiz oranını yüzde 4.75 ile yüzde 5.0 aralığına düşürdü.

Powell, bu indirimi "politikada yeniden kalibrasyon" olarak nitelendirdi ve bunun zayıflayan bir ekonomiyi kurtarma amacı taşımadığını vurguladı. Atlanta Fed'in tahmin modeli, üçüncü çeyrekte yüzde 2.9’luk bir büyüme oranı öngörürken, işsizlik oranı pandeminin ardından düştüğü en düşük seviye olan yüzde 3.4'ten, Ağustos 2023'te yüzde 4.2'ye yükseldi. Bu oran, tarihsel olarak hâlâ düşük olsa da artmaya devam ediyor.

FED’İN AMACI NÖTR FAİZ

Fed, bir resesyon olmadan hızlı hareket etmek zorunda olmadığını düşünüyor. Faiz indirimlerinin nihai hedefi, ne büyümeyi teşvik eden ne de kısıtlayan "nötr faiz oranı"na ulaşmak. Eylül ayındaki projeksiyonlar, bu yıl bir puanlık ve 2025 sonuna kadar da bir puanlık indirimi işaret ediyor. Bu da faizlerin yüzde 3.25-3.5 aralığına gelmesi anlamına geliyor.

Fed yöneticisi Adriana Kugler, “Enflasyon, istihdam ve ekonomik faaliyet verilerine bağlı olarak hareket edeceğiz, ancak mevcut eğilimler devam ederse, ilave faiz indirimleri uygun olacaktır.” dedi.