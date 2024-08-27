FED indirimiyle ön plana çıkacak para birimi belli oldu

27 Ağustos 2024 11:10 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:12

FED’in faiz indirim sürecine girmesi küresel piyasalarda yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Uzmanlara göre, doların değer kaybetmesi sonrası Çinli firmalar yüksek meblağlarda dolar cinsi varlık satabilir. Bu da yunanın değerini yukarı yönlü destekler.

YUAN ÖN PLANA ÇIKABİLİR

Eurizon SLJ Capital CEO’su Stephen Jen yuan için yaptığı değerlendirmesinde ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla Çinli şirketler de 1 trilyon doları aşan bir tutarda dolar cinsi varlık satabileceğini ifade etti. Ünlü uzman bu durumun gerçekleşmesi halinde yuanın yüzde 10 değer kazanabileceğini ifade etti.

YUAN DEĞER KAZANACAK

Jen, yuanın doğru fiyatlanmadığını ifade ederek piyasalarda büyük bir rol oynayabileceğini ifade etti. Ünlü analist, “Bir çığ düşünün. Yuan değer kazanacak ve muhtemelen kazanmasına izin verilecek- yüzde 5 ila 10 Çin için mütevazı ve kabul edilebilir bir oran olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Dolar gülümsemesi” teorisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Jen’in yorumuna göre, Çinli firmalar pandemiden bu yana offshore yatırımlarda 2 trilyon dolardan fazla biriktirmiş ve yuan cinsinden olanlardan daha yüksek faizler ödeyen varlıklara park etmiş olabilir.

DOLAR DÜŞECEK

Jen, ABD’de enflasyon rakamlarının düşmesiyle FED’in faizleri beklenenden daha fazla aşağı çekeceği öngörüsünde bulunarak “Bu durum, Amerika’nın ikiz açıkları ve yumuşak iniş beklentileriyle birlikte, aşırı değerli olduğu değerlendirilen doların düşeceği yönündeki inancını güçlendiriyor” dedi.