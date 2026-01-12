Fed soruşturması doları sarstı

Menü Kapat
Ocak 12, 2026 10:13
ABD Adalet Bakanlığı’nın Fed ve Fed Başkanı Jerome Powell hakkında başlattığı soruşturma iddiaları, piyasalarda “siyasi müdahale” endişesini yeniden alevlendirdi. Dolar euro ve sterlin karşısında gerilerken, yatırımcılar merkez bankası bağımsızlığına odaklandı.

ABD doları, ABD Adalet Bakanlığı’nın ABD Merkez Bankası (Fed) ve Fed Başkanı Jerome Powell hakkında cezai soruşturma başlattığına yönelik haberlerin ardından başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti. Fed’e büyük jüri tebligatları gönderildiği iddiaları, para politikasına siyasi müdahale ihtimalini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

TEBLİGATLAR VE KONGRE İFADESİ

Powell, gönderilen tebligatların haziran ayında Fed binasının yenilenmesine ilişkin Kongre’de verdiği ifadeye dayandığını söyledi. Sürecin cezai yaptırım tehdidi içerdiğini belirten Powell’a göre, bu baskının arkasında Fed’in faiz kararlarını Başkan’ın taleplerine göre değil, kendi ekonomik değerlendirmeleriyle alması yatıyor. Yani mesele yalnızca bir yenileme dosyası değil; merkez bankasının karar alma özgürlüğü.

TRUMP–FED GERİLİMİ YENİDEN MASADA

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce sosyal medya üzerinden Powell’a yönelik sert çıkışlar yapmış, faiz indirimi çağrısında bulunmuş ve hatta görevden alma imasında dahi bulunmuştu. Zamanla bu söyleminden geri adım atsa da, son gelişmeler eski tartışmaları tekrar alevlendirdi.

PİYASALARDA BAĞIMSIZLIK KAYGISI

Malayan Banking Bhd Singapur’da kıdemli döviz stratejisti olarak görev yapan Fiona Lim, Trump’ın Fed üzerinde nüfuz kurma konusunda ısrarcı bir tutum sergilediğini ve bunun merkez bankasının bağımsızlığına zarar verebileceğini dile getirdi. Lim’e göre, düşük faiz ısrarı ileride Fed’in başına daha güvercin ve yönetimle uyumlu bir ismin geçebileceği beklentisini güçlendiriyor; bu da dolar açısından açık bir risk.

DOLAR GERİ ÇEKİLDİ

Artan siyasi gerilimle birlikte dolar, euro karşısında 1,16713 seviyesine kadar geriledi. EUR/USD paritesi yüzde 0,19 artışla 1,16565’e yükselirken, GBP/USD yüzde 0,13 kazançla 1,3423 seviyesini gördü. Dolar endeksi (DXY) ise yüzde 0,14 düşüşle 98,996’ya indi.

