Fed soruşturması doları sarstı

PİYASALARDA BAĞIMSIZLIK KAYGISI

Malayan Banking Bhd Singapur’da kıdemli döviz stratejisti olarak görev yapan Fiona Lim, Trump’ın Fed üzerinde nüfuz kurma konusunda ısrarcı bir tutum sergilediğini ve bunun merkez bankasının bağımsızlığına zarar verebileceğini dile getirdi. Lim’e göre, düşük faiz ısrarı ileride Fed’in başına daha güvercin ve yönetimle uyumlu bir ismin geçebileceği beklentisini güçlendiriyor; bu da dolar açısından açık bir risk.