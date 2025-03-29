Fed’in enflasyon açmazı! Trump’ın hamlesi planları bozdu

Fed'in temel aldığı kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Bu rakam, piyasa beklentisi olan yüzde 2,7'nin biraz üzerinde. Aylık bazda ise artış yüzde 0,4 oldu. Ocakta bu oran yüzde 0,3'tü ve ekonomistlerin beklentisi yine yüzde 0,3 civarındaydı.

Yani Fed, yıl sonunda ulaşmayı beklediği enflasyon oranını şimdiden yakaladı bile. Üstelik Trump'ın gelecek hafta açıklamayı planladığı "karşılıklı" yeni gümrük vergileri daha devreye bile girmedi. Bu durumda Fed’in 2025 yılı için yaptığı yüzde 2,8'lik revize enflasyon tahmini bile artık "iyimser" kalabilir.

FED BEKLEMEDE KALABİLİR

Bu tablo, Fed yetkililerinin faiz oranlarını uzun bir süre daha mevcut seviyede tutmasına neden olabilir. Morgan Stanley Wealth Management Baş Ekonomi Stratejisti Ellen Zentner, durumu özetleyerek, "Bekleyip göreceğiz diyen Fed’in bekleyişi biraz daha sürecek gibi görünüyor. Şubat ayında beklenenden yüksek çıkan enflasyon rakamı belki çok büyük bir sürpriz olmadı ama faiz indirimi beklentilerini de hızlandırmaz, özellikle de tarifelerle ilgili belirsizlikler varken," dedi.



TARİFE KAYNAKLI ENFLASYON KALICI MI OLACAK?

Fed Başkanı Jerome Powell, Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanacak ekstra enflasyonun "geçici" olmasını beklediğini söylese de, diğer bazı Fed yetkilileri aynı görüşte değil. Boston Fed Başkanı Susan Collins, perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni tarifelerin kısa vadede enflasyonu artırmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Asıl mesele bu artışın ne kadar kalıcı olacağı," dedi. Collins’e göre tarifelerin genişletilmesi veya karşılıklı yaptırımların artması durumunda, fiyat artışları beklenenden uzun sürebilir. Bu noktada Collins, Fed'in kredibilitesi açısından piyasanın enflasyon beklentilerini yönetmenin kritik olduğunu vurguladı.

DOLAYLI ETKİLER ENDİŞE YARATIYOR

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de Collins ile benzer kaygıları paylaştı. Musalem, tarifelerin yarattığı fiyat artışlarının "tamamen geçici olacağını varsaymanın riskli" olduğunu söyledi. Örneğin, Kanada'dan ithal edilen biraya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması halinde, tüketicilerin ABD üretimi Budweiser'a yönelebileceğini ve bunun da yerli üreticinin fiyatları artırmasına neden olabileceğini vurguladı. Musalem, bu tür dolaylı etkileri gerçek zamanlı olarak ölçmenin zorluğuna dikkat çekerek, "Tarifelerin doğrudan, dolaylı ve ikinci tur etkilerini net bir şekilde ayırt etmek gerçekten büyük belirsizlik oluşturuyor" yorumunu yaptı.

