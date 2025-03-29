Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Fed’in enflasyon açmazı! Trump’ın hamlesi planları bozdu

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dikkatle takip ettiği enflasyon göstergeleri, şubatta beklenenden hızlı yükseldi. Bu durum, Trump yönetiminin önümüzdeki günlerde yürürlüğe koymayı planladığı yeni gümrük vergilerinin fiyatları daha da artırmasıyla birlikte Fed'in enflasyonla mücadelesini karmaşık hâle getiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fed’in enflasyon açmazı! Trump’ın hamlesi planları bozdu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 12:31

Fed'in temel aldığı kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 2,8 arttı. Bu rakam, piyasa beklentisi olan yüzde 2,7'nin biraz üzerinde. Aylık bazda ise artış yüzde 0,4 oldu. Ocakta bu oran yüzde 0,3'tü ve ekonomistlerin beklentisi yine yüzde 0,3 civarındaydı.
Yani Fed, yıl sonunda ulaşmayı beklediği enflasyon oranını şimdiden yakaladı bile. Üstelik Trump'ın gelecek hafta açıklamayı planladığı "karşılıklı" yeni gümrük vergileri daha devreye bile girmedi. Bu durumda Fed’in 2025 yılı için yaptığı yüzde 2,8'lik revize enflasyon tahmini bile artık "iyimser" kalabilir.

FED BEKLEMEDE KALABİLİR

Bu tablo, Fed yetkililerinin faiz oranlarını uzun bir süre daha mevcut seviyede tutmasına neden olabilir. Morgan Stanley Wealth Management Baş Ekonomi Stratejisti Ellen Zentner, durumu özetleyerek, "Bekleyip göreceğiz diyen Fed’in bekleyişi biraz daha sürecek gibi görünüyor. Şubat ayında beklenenden yüksek çıkan enflasyon rakamı belki çok büyük bir sürpriz olmadı ama faiz indirimi beklentilerini de hızlandırmaz, özellikle de tarifelerle ilgili belirsizlikler varken," dedi.

TARİFE KAYNAKLI ENFLASYON KALICI MI OLACAK?

Fed Başkanı Jerome Powell, Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanacak ekstra enflasyonun "geçici" olmasını beklediğini söylese de, diğer bazı Fed yetkilileri aynı görüşte değil. Boston Fed Başkanı Susan Collins, perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni tarifelerin kısa vadede enflasyonu artırmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Asıl mesele bu artışın ne kadar kalıcı olacağı," dedi. Collins’e göre tarifelerin genişletilmesi veya karşılıklı yaptırımların artması durumunda, fiyat artışları beklenenden uzun sürebilir. Bu noktada Collins, Fed'in kredibilitesi açısından piyasanın enflasyon beklentilerini yönetmenin kritik olduğunu vurguladı.

DOLAYLI ETKİLER ENDİŞE YARATIYOR

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de Collins ile benzer kaygıları paylaştı. Musalem, tarifelerin yarattığı fiyat artışlarının "tamamen geçici olacağını varsaymanın riskli" olduğunu söyledi. Örneğin, Kanada'dan ithal edilen biraya yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması halinde, tüketicilerin ABD üretimi Budweiser'a yönelebileceğini ve bunun da yerli üreticinin fiyatları artırmasına neden olabileceğini vurguladı. Musalem, bu tür dolaylı etkileri gerçek zamanlı olarak ölçmenin zorluğuna dikkat çekerek, "Tarifelerin doğrudan, dolaylı ve ikinci tur etkilerini net bir şekilde ayırt etmek gerçekten büyük belirsizlik oluşturuyor" yorumunu yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar ve FED altın fiyatlarını vuramayacak
Trump'tan FED'e net mesaj! 'Faizleri düşürün'

Sıkça Sorulan Sorular

FED faiz düşerse ne olur?
Faiz oranlarının düşürülmesi, borçlanmayı ucuzlatır, yatırımların artmasını sağlar ve harcamaları teşvik eder. Örneğin, faiz oranları 5% seviyesindeyken 100 dolar borç almak, 105 dolar geri ödeme anlamına gelir. Ancak faiz oranı 2%'ye düştüğünde aynı borcun geri ödemesi 102 dolara düşecektir.
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.