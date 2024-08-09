Fed’ten 2025-2026 açıklaması: 8 kez toplanacak!

09 Ağustos 2024 22:10 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 22:12

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi.

8 TOPLANTI OLACAK

FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak. Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Bankanın toplantıları, 2026 yılında da 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık'ta yapılacak. Ayrıca 2027 yılının ilk FOMC toplantısı ise 26-27 Ocak'ta düzenlenecek.

Açıklamada, FOMC toplantılarının ikinci gününde politika karar metnin yayımlanacağı, ardından Fed başkanının basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Fed'in bu yılın geri kalanındaki 3 toplantısı ise 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık'ta yapılacak.