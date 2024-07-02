FENER hisseleri Galatasaray ve Beşiktaş'ı katladı! Fenerbahçe hisse fiyatı hızlı yükseldi
Fenerbahçe'nin piyasa değeri hızlı yükseldi. FENER hisse senedi borsada işlem gören Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplamını geçti. Yeşil sahalardaki rekabet Borsa İstanbul'a yansıdı. Son hisse fiyatları Fenerbahçe yatırımcısının yüzünü güldürdü.
Süper Lig'de şampiyonluğu son ana kadar kovalayan Fenerbahçe Borsa İstanbul'da esmeye devam ediyor.
Galatasaray ve Beşiktaş Fenerbahçe’nin piyasa değerine yetişemiyor.
FENER hisseleri transfer haberlerinden etkilenmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin hisse değeri yatırımcısının yüzünü borsada güldürdü.
FENER HİSSELERİ HIZLI YÜKSELDİ
Fenerbahçe’nin piyasa değeri 550 milyon dolar oldu.
Galatasaray’ın piyasa değeri 286.2 milyon dolar, Beşiktaş’ın piyasa değeri 243.1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Mayıs ayı başında 80 TL seviyelerinden işlem gören Fenerbahçe hisse fiyatı Mourinho haberlerinin ardından yükseliş yolculuğuna başlamıştı.
194 TL'ye kadar çıkan FENER hisseleri şu anda 187 TL'den fiyatlanıyor.
Futbolda sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray hisse fiyatı 8,79 TL'den işlem görüyor.
BORSANIN ŞAMPİYONU FENERBAHÇE
Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, dört büyükler içerisinde lig başlangıcından bu yana en çok kazandıran takım hissesi oldu.
Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü çalıştırıcı Mourinho’yu getiren Fenerbahçe yeni sezon öncesinde borsada sert esiyor.