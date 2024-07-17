Fenerbahçe Üniversitesi hakkında çıkan iddialara yalanlama

17 Temmuz 2024 15:57 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:56

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun ile tüzel kişiliğini kazanan, Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfının kurucusu olduğu Fenerbahçe Üniversitesi hakkında çıkan iddialara istinaden Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti tarafından 2024 – 2025 yılı eğitim öğretim dönemine ilişkin öğrenim ücretleri 25.03.2024 tarih ve 32500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe giren Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 10/1. maddesine uygun şekilde enflasyon oranları ve ekonomik gelişmeler nazara alınarak öğrenim ücretlerine ilişkin usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenmiş olup, öğrenim ücreti artışlarında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Üniversitemiz tarafından erken kayıt indirimi imkanı bu sene sunulmadığından ötürü 2023-2024 yılı erken kayıt indiriminden faydalanan öğrencilerin 2024-2025 artış oranları farklılık göstermiş olup, tüm öğrencilerimiz ilgili bölüm/program ücretlerine tabi tutulmuştur.

Bazı medya organlarında yer alan, Üniversitemiz tarafından öğrenim ücretlerine yasal olmayan şekilde zam yapıldığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna duyurulur."