Feribot ücretlerine zam! Yeni tarife yürürlükte: İşte güncel feribot ücretleri

İzmir’de deniz ulaşımının önemli bir parçası olan feribot seferlerinde hem ücret hem de sefer düzenlemesine gidildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla, İZDENİZ’in işlettiği Üçkuyular–Bostanlı araba vapuru hattındaki yeni tarife, 20 Haziran Cuma günü itibarıyla uygulanmaya başlandı.

YOLCULARA YENİ TARİFE ŞOKU

Alınan zam kararıyla birlikte feribot seferlerinin bilet ücretlerinde artış gerçekleşti. UKOME’nin açıklamasında, yapılan artışın detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Artışın gerekçesi olarak işletme maliyetlerindeki yükseliş ve yaz sezonuyla birlikte artan yolcu talebi gösterildi.

PAZAR GÜNLERİ EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Yapılan değişiklikler yalnızca ücretlerle sınırlı kalmadı. Özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan hafta sonlarında, pazar günü feribot seferlerinin sayısı artırıldı. Seferihisar, Urla, Güzelbahçe, Mordoğan, Karaburun ve Çeşme gibi tatil bölgelerinden dönen vatandaşların şehir trafiğine takılmadan ulaşım sağlayabilmesi için, Üçkuyular–Bostanlı hattındaki pazar günü seferleri sıklaştırıldı.

Mevcut durumda 19.30 ile 23.00 saatleri arasında yarım saatte bir gerçekleşen seferler, artık 15 dakikada bir yapılacak. Bu düzenlemeyle birlikte pazar günü toplam sefer sayısı 44’ten 51’e çıkarıldı.

GÜNCEL FERİBOT ÜCRETLERİ

Yeni ücret tarifesine göre motosiklet biniş ücreti 75 TL, otomobil biniş ücreti 200 TL, orta sınıf araç biniş ücreti 400 TL, otobüs-kamyon biniş ücreti 900 TL, TIR biniş ücreti ise 1250 TL olacak.