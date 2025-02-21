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 | Kübra Çelepi

Financell'den şahıs şirketlerine müjde! Uzun vadeli cihaz kredisi imkanı duyuruldu

Teknolojiyle krediyi buluşturarak müşterilerine finansman desteği sunan Financell, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra girişimcileri de desteklemeye devam ediyor. Financell, “Kendi İşim Cihaz Kredisi” ile şahıs şirketlerine, Turkcell mağazalarından yapacakları cihaz satın alımlarında 36 aya varan vadelerle kolay ve hızlı finansman sağlıyor. Hizmetten, bireysel hat kullanıcısı olan şahıs şirketi sahipleri de yararlanabiliyor.

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Financell'den şahıs şirketlerine müjde! Uzun vadeli cihaz kredisi imkanı duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 11:42

Turkcell’in finansman alanında faaliyet gösteren iştiraki Financell, “Kendi İşim Cihaz Kredisi” ile bireysel hat sahibi şahıs şirketlerine Turkcell mağazalarından yapacakları akıllı telefon satın alımlarında 36 aya varan vadelerle, kolay ve hızlı finansman imkânı tanıyor. Financell’in bu yeni hizmetiyle, yalnızca kurumsal hat değil, bireysel hat kullanıcısı olan şahıs şirketi sahipleri de kurumsal kredi fırsatından yararlanabiliyor.

FİNANCELL’DEN ESNAFA YENİ BİR DESTEK

Bu yenilikçi model, esnaf segmentinde yer alan zanaatkar ve küçük işletme sahipleri ile beraber, avukat, doktor, çiftçi ve eczacı gibi meslek gruplarına akıllı telefon satın alımlarında ihtiyaçlarına uygun ödeme planları oluşturma imkânı sunuyor. Financell’in “Kendi İşim Cihaz Kredisi”nden faydalanmak için şahıs şirketi sahiplerinin Turkcell mağazalarından yalnızca kimlik belgeleriyle başvuru yapmaları yeterli oluyor.

TURKCELL MAĞAZALARINDA HIZLI KREDİ FIRSATI

Financell Genel Müdürü Z. Korhan Bilek, “Kendi İşim Kredisi” ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Financell olarak, şahıs şirketlerinin, KOBİ’ler ve girişimcilerin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda, kolaylık sağlayacak ve büyümelerine destek olacak çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. ‘Kendi İşim Cihaz Kredisi’ modelimiz, bireysel hat kullanıcısı olan şahıs şirketi sahibi müşterilerimize kurumsal kredi kullanma imkânı tanıyor. Bu yenilikçi çözümle, uzun vadeli finansman avantajı sağlayarak işletmelerin ihtiyaç duydukları cihazlara bireysel kredi sürecindeki kadar zahmetsiz, hızlı ve kendilerine uygun ödeme planlarıyla ulaşmalarını mümkün. Ülkemizdeki işletmelerin büyüme hedeflerini desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

FİNANCELL’İN YENİ MODELİYLE TANIŞIN

Financell olarak, pürüzsüz bir müşteri deneyimi sunduklarını belirten Bilek, “Turkcell mağazalarına gelen müşteriler, satış danışmanına telefon veya kimlik numaralarını verdikleri anda, kendilerine iletilen SMS onayı ile kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor. Saniyeler içinde müşterinin limitine uygun cihazlar, satıcının ekranında görüntüleniyor ve 4 adımda sözleşme ve ödeme planı çıkmış oluyor. Böylece müşterilerimiz, yeni cihaz alımlarını hızlıca tamamlayabiliyor” dedi.
Financell’in “Kendi İşim Cihaz Kredisi” ile ilgili daha detaylı bilgiye https://financell.com.tr/campaigns/kredin-kolayinda/ adresinden ulaşılabiliyor.

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