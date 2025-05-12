Finans Analisti İslam Memiş uyardı! İşte gram altın almak için en uygun zaman

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları için yakın takipteki yatırımcıyı uyardı ve gram altın almak için en uygun zamanı söyledi. Gümüş yatırımı için doğru zamanda olduğumuzu ifade eden Memiş, altın yatırımcısını sabırlı olmaya davet etti.

ABD ve Çin’in vergi indirimi anlaşması yapması, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul’da gerçekleşecek olması, Hindistan ile Pakistan arasında barış sağlanması ve PKK’nın kendini feshettiğini açıklaması piyasaları olumlu etkiledi. Finans Analisti İslam Memiş, yayınladığı videoda bu konjonktürde yatırımcıyı uyaran açıklamalarda bulundu. Gram altın ne zaman almalı? borsa için ne zaman harekete geçmeli? Gümüş yatırımı karlı mı? İşte tüm detaylar...

Yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul haftaya 9506 puanla başladı, 9550 puan seviyesine doğru yükseliş bekleniyor. Borsada pozitif görünüm sürerken, yatırım için yükseliş ivmesi başlamadan pozisyon almak gerektiği ifade ediliyor.

Borsaya şu an yatırım yapmanın yanlış olduğunu ve yükselme ivmesi göstermeden önce yatırım yapmak gerektiğini vurgulayan Memiş, "döviz kurları stabil başladı haftaya ama Euro biraz daha fazla değer kaybetti. Teknik olarak beklediğimiz seviye 1,11 euro- dolar seviyesi. Euro almak isteyen yatırımcılar için bu hafta yüzde 50 uygun. Dolar kuru bugün 38,73 seviyesinde. Bu seviyede oyalanmasını bekleyebiliriz. Euro - TL kuru 43,34 seviyesinde. Aşağıda 43 lira seviyesi yukarıda 44 lira direnç seviyesi şeklinde oyalandığını görebiliriz." dedi.

GÜMÜŞ UZUN VADEDE KAZANDIRIYOR

Altın fiyatları yılın ilk çeyreğinde agresif yükseldiğini ifade eden Memiş, altına mesafeli durarak ilk çeyrekte gümüş toplamaya devam ettiklerini ve gümüşün uzun vadede yatırımcıya kazandıracağını belirtti.

ALTIN ALMAK İÇİN EN UYGUN ZAMAN NE ZAMAN?

Ons altın fiyatının 3255 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, yaklaşık 80 dolar civarında geri çekilme olduğunu, ilk kez altın alacakların 3000 dolar seviyesini beklemesi gerektiğini 3500 dolar seviyesini test edince gönül rahatlığıyla burada herkesin altın tarafından çıkış yapabileceğini ifade etti.

GRAM ALTIN ALMAK İÇİN EN UYGUN SEVİYE

Gram altın 4210 seviyesinden kapanış yaptığını söyleyen Memiş, 4000 lira seviyesinin altına sarktığında kademeli alıma başlanabileceğini ifade etti.



Memiş, "Altın-gümüş rasyosu nedeniyle gümüşün gram fiyatı 41,07 TL seviyesinde. Malum, 39,85 TL seviyesine, yani 40 TL'nin altına sarkmıştı. Bu seviyelerin oldukça ucuz olduğunu ifade etmiştim. Şu an 41 TL seviyesinin üzerinde bir gram gümüş fiyatı var. Yukarıda 42 TL direnç seviyesi bulunuyor; burayı takip etmeye devam edeceğiz. Gümüşün ons fiyatı ise 32,95 dolar seviyesinde. Burada da 31,80 – 33,80 dolar aralığını kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğim. 32 dolar seviyesinin altındaki her sarkma, bizim paramızla gümüşün ucuz kalmaya devam etmesi anlamına gelir." dedi.

ALTIN YATIRIMCISI SABIRLI OLSUN!

Altın tarafında ise sabırla beklemeye devam ediyoruz. İlk kez alacaklar için elbette uygun zamanlar değerlendirilmeli. Elinde altın bulunduranlar ise bunu tutmaya devam etmeli. Yılın ikinci yarısında bu yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Ancak öncelikle, beklediğimiz seviyelerin gerçekleşmesi lazım.