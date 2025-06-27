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 | İrem Çınar

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, jeopolitik gerginliklerin azalmasının finansal istikrarı güçlendireceğini değerlendirirken, bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri inceledi.

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Finansal İstikrar Komitesi toplandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 14:06

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin bugün Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığını duyurdu. Toplantıda, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler detaylı şekilde masaya yatırıldı.

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER MERCEK ALTINDA

Komite toplantısında, hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan makroekonomik gelişmeler kapsamlı olarak değerlendirildi. Özellikle son dönemde jeopolitik gerginliklerde yaşanan göreli azalmaların, Türkiye'nin makro finansal istikrarına olumlu yansımalarının olacağı öngörüldü.

Açıklamada, finansal piyasaların dayanıklılığının artırılmasına yönelik politikaların önemine dikkat çekildi. Komite, bu alanda atılacak adımların finansal istikrarı daha da pekiştireceğini belirtti.

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

KREDİ GELİŞMELERİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda bankacılık sektörüne yönelik güncel gelişmeler ele alınırken, ticari ve bireysel kredilerdeki son eğilimler de analiz edildi. Kredi genişlemesi ve kredi kalitesiyle ilgili göstergeler komite gündeminde önemli yer tuttu.

Komite üyeleri, sermaye ve para piyasalarında yaşanan son gelişmeleri de ayrıntılı biçimde inceledi. Piyasa görünümüne ilişkin beklentiler değerlendirildi ve olası senaryolar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN KARARLI ADIMLAR

Toplantının sonunda yapılan açıklamada, Komite’nin dengeli ve sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olan finansal istikrarı korumaya yönelik çalışmalarına bütüncül bir yaklaşımla devam edeceği vurgulandı.

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ETİKETLER
#bankacılık
#ekonomi
#kredi
#türkiye ekonomi
#finansal istikrar
#Makroekonomik Gelişmeler
#Finansal Piyasalar
#Ekonomi
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