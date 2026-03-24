Finansal okuryazarlık devrimi: E-ticaretin yeni anayasası

Mart 24, 2026 15:00
Finansal okuryazarlık

Finansal okuryazarlık ve e-ihracat odaklı girişimler e-ticaret sektöründe ön plana çıkıyor. Pandemi döneminde yakaladığı hızlı büyümenin ardından küresel e-ticaret pazarı, artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıklarıyla yeni bir dönüşüm sürecine girdi. Uzmanlar, sadece ürün listeleyerek satış yapmaya çalışan geleneksel "al-sat" modelinin sürdürülebilirliğini yitirdiğine dikkat çekerken, yeni dönemde markalaşma, finansal okuryazarlık ve e-ihracat odaklı girişimlerin öne çıktığını belirtiyor.

Küresel enflasyonist baskılar

Son yıllarda dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte altın çağını yaşayan e-ticaret ve e-ihracat ekosistemi, yapısal bir dönüşümün eşiğinde. Küresel enflasyonist baskılar, artan lojistik giderleri ve yükselen müşteri edinme maliyetleri, e-ticarette yeniden şekilleniyor. Geçmişte popüler olan ve düşük kar marjlarıyla sürümden kazanmayı hedefleyen basit "al-sat" modelleri, yerini sürdürülebilir işletme stratejilerine bırakmak zorunda kalıyor.

e-ticarette geleneksel satıcılık devri

Sektördeki bu kırılmayı sahadaki verilerle değerlendiren Global Seller Academy Kurucu Ortağı Hasan Basri Demir, e-ticarette geleneksel satıcılık devrinin kapandığına dikkat çekerek, "Sadece trend ürünleri bulup, dijital raflarda listeleyerek fiyat kırmaya dayalı bir model artık sürdürülebilir değil. Günü kurtaran al-sat modeli kelimenin tam anlamıyla yolun sonuna geldi. Karmaşıklaşan lojistik operasyonlar ve iade oranlarındaki yükseliş, sadece 'ürün satan' profili yavaş yavaş oyun dışına itiyor. Mesele artık bir platforma ürün dizmek değil, uçtan uca bir işletme modeli kurgulamak" dedi.
 

Ekranda ciro büyüyor

Sektör analistleri, e-ticaret yapan birçok işletmenin en büyük handikabının "ciro illüzyonu" olduğuna işaret ediyor. Satış hacimleri yüksek görünse de, arka planda doğru hesaplanmayan gizli maliyetler işletmelerin sermayesini eritiyor. Bu durumun temelinde finansal planlama eksikliğinin yattığını vurgulayan Hasan Basri Demir, "Sahada en sık karşılaştığımız darboğazlardan biri finansal okuryazarlık tarafında yaşanıyor. Ekranda ciro büyüyor gibi görünse de arka planda karlılık doğru analiz edilemeyebiliyor. Birim ekonomisi nakit akışı yönetimi, iade maliyetleri ve reklam harcamaları doğru hesaplanmadığında, fiyat kırarak rekabet etmeye çalışmak işletmeleri çıkmaza sürüklüyor. E-ticarette finansal okuryazarlık kaslarını geliştirmek artık bir tercih değil, hayatta kalma meselesi" diye konuştu.
 

e-ticaret ve e-ihracat eğitimi

Ekonomi çevreleri, Türkiye'nin üretim gücünün e-ihracatla küresel pazarlara taşınması için zihniyet değişiminin şart olduğunda hemfikir. Bu dönüşüme sahada liderlik eden kurumlardan biri olan Global Seller Academy, sadece 2025 yılında 3 bin 700'den fazla firmaya e-ticaret ve e-ihracat eğitimi vererek sektörel vizyonun gelişmesine somut bir katkı sağlayan Global Seller Academy, hali hazırda 60’dan fazla markanın sınır ötesi e-ticaret süreçlerini yönetiyor. Akademi ayrıca, 27 Kasım’da World Halal Summit işbirliği ile hayata geçirdiği 'Global Seller Summit' ile Türk e-ticaret markalarını dünyanın dört bir yanından gelen global e-ticaret girişimcileriyle aynı masada buluşturarak sınır ötesi işbirliklerine zemin hazırladı.
 

Finansal okuryazarlık devrimi: E-ticaretin yeni anayasası

Sektördeki bu yapısal değişimin tam merkezinde konumlanan Global Seller Academy, firmaların geleneksel satıcılıktan global girişimciliğe geçişinde stratejik bir rol üstleniyor. 

