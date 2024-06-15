Finansal raporlamada hadler değişti, yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı

15 Haziran 2024 16:24 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:25

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu finansal tabloların hazırlanmasında büyük işletme hadlerini değiştirdi. Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖNCE KÜÇÜKLERİ DÜŞÜN

Buna göre, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9'uncu maddesi uyarınca büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı (BOBİ FRS) oluşturulurken esas alınan "önce küçükleri düşün" yaklaşımının muhafaza edilmesi ve orta büyüklükteki işletmelerin asgari maliyetlerle finansal tablolarını hazırlamaları için BOBİ FRS'te yer alan "büyük işletme" hadlerinde değişiklik yapıldı.

GEÇERLİ OLACAK TARİH BELİRLENDİ

Buna göre, büyük işletme hadleri, "aktif toplamı 400 milyon ve üstü Türk lirası", "yıllık net satış hasılatı 800 milyon ve üstü Türk lirası" olarak belirlendi. Bu hadler, "aktif toplamı 200 milyon ve üstü Türk lirası", "yıllık net satış hasılatı 400 milyon ve üstü Türk lirası" olarak uygulanıyordu.

Değişiklikler 1 Ocak 2024 ve sonrası başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacak.