Fındığı kurutamayan Ordulu çareyi göç etmekte buldu

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İstanbul
Ordulu üreticiler güneşli günlerin yerini yağışlı havaya bırakması sebebiyle fındığını kurutamadığı için zor günler yaşıyor.
Ordulu fındık üreticisi Vahit Bülbül, yağışlı havadan etkilenen mahsullerini kurutabilmek için Tokat’ın Başçiftlik ilçesine getirdi. Bülbül, fındıklarını hazırladığı alana sererek güneşte kurutmaya başladı.
Bülbül, topladığı fındığı aşırı yağış sebebiyle kurutamadığı için Tokat’ın Başçiftlik ilçesine getirdiğini söyledi.
Havanın sürekli yağışlı gittiğini belirten Bülbül, "Yağışlı hava koşulları sebebiyle ürünü kurutamadık. Fındık sezonunun yağışlı geçmesi sebebiyle ürünümü Tokat'ın Başçiftlik ilçesine getirmek zorunda kaldım." dedi.