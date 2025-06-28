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 | Banu İriç

Fındığın kalbi Ordu ve Giresun'da hasar büyük! Hasadın hiç olmadığı yerler var

Zirai don Türkiye'nin pek çok ilinde sebzeden meyveye ürünleri etkiledi. Hasarın en büyük yaşandığı ürünlerden biri de fındık oldu. Giresun ve Ordu'da yerinde inceleme yapan TBMM Komisyonu üyeleri beklenenden daha vahim tabloyla karşılaştı. Üretici taleplerini anlattı.

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Fındığın kalbi Ordu ve Giresun'da hasar büyük! Hasadın hiç olmadığı yerler var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 19:33

Türkiye'nin fındık üretiminde zirve illeri Ordu ve Giresun zirai dondan büyük etkilendi. TBMM'nin zirai donu inceleme amaçlı toplanan komisyon üyeleri şehirlere giderek bölgeyi yakından inceledi. Afetin boyutunun beklenenden daha da büyük olduğu ortaya kondu. 600 rakımının üzerine çıktıkça yüzde 100'e varan kayıplar tespit edildi.

Fındığın kalbi Ordu ve Giresun'da hasar büyük! Hasadın hiç olmadığı yerler var

HASAT YOK DENECEK BOYUTTA! HASAR YÜZDE 100

Nisan ayında kısa süreli baharın ardından gelen soğuklarla yaşanan zirai don afetinin etkilerinin araştırılması sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri bu defa fındıkta yaşanan sıkıntıların tespiti için Ordu ve Giresun'daydı.

Fındığın kalbi Ordu ve Giresun'da hasar büyük! Hasadın hiç olmadığı yerler var

Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Armutçukuru köyüne giden üyeler 600 rakımdan sonra hasarın köyde yüzde 100'e yakın olduğunu ve hasadında yok denecek boyutta olduğunu tespit etti.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere, özellikle 600 rakımdan sonra don hasarının yüksek olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Korkmaz, Armutçukuru köyünde hasarın yüzde 100'e yakın, buna bağlı olarak hasadın da yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Fındığın kalbi Ordu ve Giresun'da hasar büyük! Hasadın hiç olmadığı yerler var

ZİRAİ KREDİ TALEP EDİLİYOR

Durumu Tarım ve Orman Bakanlığına bildirdiklerinin altını çizen Korkmaz, üreticilerin zirai kredi talebi olduğunu ifade etti.

Korkmaz, verilecek hibe desteğinin yanı sıra zirai kredinin de üreticiler için önemli olduğunu vurguladı.

Üreticilerin 12 Nisan'a kadar yaptığı giderlere ilişkin hasar oranınca ödeme yapılması amacıyla teknik çalışmaların devam ettiğini belirten Korkmaz, finansal desteğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Ziraat Bankasının vereceği sübvansiyonlu, düşük faizli, ödemesiz ve uzun vadeli 3-5 yıl gibi kredi çalışmasının acilen yapılması gerektiğini düşünüyor bütün komisyon üyesi arkadaşlarımız." dedi.

Korkmaz, bu desteğin üretim sıkıntısı ve ödemesi olan çiftçiler açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü zirai donun etkilerinin kaba tahminlerimizin ötesinde daha derin ve uzun vadeli olma durumu var. Bunun da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği bakımından finansmana ulaşımda çok önem taşıdığını düşünüyorum." diye konuştu.

Fındığın kalbi Ordu ve Giresun'da hasar büyük! Hasadın hiç olmadığı yerler var

ORDU'DA DEĞERLENDİRME YAPILDI

Komisyon üyeleri, daha sonra Ordu'da bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Zirai donun ülke genelindeki etkilerini sahada gözlemleyerek araştırmak için yollarda olduklarını belirten Korkmaz, yarın da Tokat ve Amasya'da incelemelerde bulunacaklarını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere tüm teşkilatın zirai donun yaşandığı ilk andan itibaren sahaya indiğine işaret eden Korkmaz, üreticinin sorunlarına çözüm üretilmesi konusunda ekiplerin çalıştığını anlattı.

Sahada tespit edecekleri sorunları içeren raporu hem TBMM Başkanına hem de Bakanlığa sunacaklarını belirten Korkmaz, verimli bir komisyon çalışması gerçekleştirerek görevlerini tamamlamayı arzu ettiklerinin altını çizdi.

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