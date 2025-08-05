Fındık alım fiyatları belli oldu

Fındık üretimi yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için bekledikleri tarife açıklaması geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla 2025/2026 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını % 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için; 200,00 TL/Kg, Levant kalite için ; 195,00 TL/Kg olarak belirledi.

KABUKLU FINDIK ALIMI İÇİN TARİH VERİLDİ

TMO randımanlı fındığa (% 50 randıman üzerindeki) her + 1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, levant kalite için 3,90 TL/Kg ilave fiyat verdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarının tamamlandığını açıklayarak kabuklu fındık alımı için de tarih verdi.

Açıklamada kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos’ta başlanacağı belirtilerek alımların önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacağı hatırlatıldı. 18 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri ile https://randevu.tmo.gov.tr adresinden veya E-Devlet üzerinden randevu alınabilecek.

Fındık üretimi yapan çiftçilerin TMO’ya ürünlerini teslim ederken rutubetten dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya aşırı titizlik göstermeleri gerekiyor.