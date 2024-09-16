Fındık fiyatları üreticiyi üzdü alıcıyı sevindirdi!

16 Eylül 2024 18:14 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 18:18

Fındık fiyatı haftaya düşüşle başladı. Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı 7 lira düşüşle 123 liraya geriledi. Fındık tüccarları, fiyatların arz-talep meselesi olduğunu hatırlatarak, üreticiye seslendi. Üreticiler ise fiyatların herkesi tatmin etmesi gerektiğine dikkat çekti...

Fındık​ fiyatlarındaki belirsizlik sürüyor. Giresun​'da geçen hafta 126 liradan 4 lira yükselişle 130 liraya alıcı bulan fındık, bu haftaya ise düşüşle başladı.

PAZARA YOĞUN FINDIK AKIŞI FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Fındık tüccarı Ahmet Ergün, “Geçen hafta fındık fiyatı randımanına göre 130 lira seviyelerinde alıcı bulurken, bu hafta 123 liraya geriledi. Fındık fiyatını belirleyen arz-talep meselesidir. Çoğu insan fiyatı tüccar veya fabrika belirliyor sanıyor ama böyle değil. Üreticinin hasadı bitirip fındığı çuvallamasının ardından pazara yoğun bir fındık gelmeye başladı. Bu da ister istemez pazarda fiyatların düşmesine neden oldu” diye konuştu.

DEPOLAR DOLDU

“Üreticinin biraz sabredip bu aralar pazara ihtiyacı kadar fındık indirmesinde fayda var” diyen Ergün, “Bir diğer neden ise emanete fındık verilmesi. Evinde fındığı muhafaza edemeyecek gurbetçiler ya da üreticiler fındığı emanete bıraktı, depolar doldu. Bunun da fiyatların düşmesinde önemli bir etkisi var” ifadelerini kullandı.

“HERKESİ MEMNUN ETSİN”

Giresunlu kimi fındık üreticileri ise fiyatları makul karşılarken kimi de fiyatların biraz daha artması gerektiğini savundu. Üreticiler, fiyatların herkesi memnun etmesi gerektiğini kaydetti.