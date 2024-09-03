Fındık ihracatından 2,3 milyar dolar gelir!

03 Eylül 2024 17:11 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:20

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Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden olan fındık, gelir sağlamaya devam ediyor. Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda bu üründen yaklaşık 2 milyar 349 milyon dolar elde etti.

YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 1 Eylül 2023’te başlayan ve 31 Ağustos 2024’te sona eren 2023-24 sezonuna Türkiye'nin fındık ihracatına ilişkin bilgilere yer verildi.

2023-2024 döneminde 303 bin 458 bin ton fındık satışı gerçekleşti. Böylelikle 2 milyar 349 milyon 117 bin 726 dolar gelir sağlandı. Bir önceki dönemde, 298 bin 557 ton ürün satışı karşılığı elde edilen kazancın ise bir milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar olduğu hatırlatıldı.

ÖNCEKİ SEZONA GÖRE ARTTI

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği açıklamasında 2023-2024 sezonu fındık ihracatının bir önceki sezona göre miktarda 4 bin 901 ton ile yüzde 1,64 artış sağlandığı bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:

"Değerde ise 553 bin 927 dolar ile yüzde 30,86 oranında artış göstermiştir. Son 2 sezonun detaylı karşılaştırması ülkeler ve mal grupları bazında ayrıca ilişki bulunmaktadır. Daha yüksek tonajlarda ihracat rakamlarına erişilmesi temennisiyle, yeni sezonun ihracatçılarımız, üreticilerimiz ve sektörümüzün tüm paydaşlarına hayırlı olmasını dileriz."