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 | İrem Çınar

Fındık işçilerinin günlük yevmiyesi belli oldu: İşte, çuvalcı, katırcı ve işçi ücretleri

Ordu’da fındık sezonu öncesi ücret tarifesi netleşti. 10-15 kişilik ekiplerde çalışacak aşçılara günlük 1.200 TL, çuvalcılara ise 1.350 TL ödenecek. Patoz makinesi için saatlik ücret 4 bin TL olarak belirlendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 15:13

Yaklaşan fındık hasadı öncesinde, işçi ücretlerinin belirlenmesi amacıyla ’daki ziraat odası başkanları Altınordu Ziraat Odası’nda toplandı. Yapılan görüşmelerin ardından, bu yıl fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyeleri açıklandı.

Fındık işçilerinin günlük yevmiyesi belli oldu: İşte, çuvalcı, katırcı ve işçi ücretleri

İŞÇİLERİN ALACAKLARI ÜCRET BELLİ OLDU

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, alınan kararların tavsiye kararı olduğunu söyledi. Soydan, çocuk yaşta işçi çalıştıran bahçe sahipleri, velileri ve varsa tarım aracılarına idari para cezası uygulanacağını ifade etti. Soydan, "2025 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine çalıştıkları her fiili gün karşılığı olarak yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, askeri ücret tespit komisyonunca belirlenen brüt askeri ücret dikkate alınarak, fındık yevmiyesi günlük net ücreti, yemek işçiye ait olmak üzere bin 200 TL olarak belirlenmiştir.

Toplanan fındıkların taşınması işlerinde çalışacak çuvalcıların ve aşçıların ücretlerinin 10-15 arası işçi için aşçılara bin 200 TL, çuvalcılara bin 350 TL, 15 ve üzeri işçi için aşçılara bin 350 TL, çuvalcılara bin 500 TL, kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücreti bin 650 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

Fındık işçilerinin günlük yevmiyesi belli oldu: İşte, çuvalcı, katırcı ve işçi ücretleri

PATOZ SAAT ÜCRETİ 4 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

Soydan, katırcı ücretinin katırı ile birlikte 2 bin 400 TL, kilo hesabıyla fındık toplayanların işçi ücretlerinin kilo başına 12 TL olarak belirlenmesine, patoz saat ücretinin ise 4 bin TL olarak belirlenmesine karar verildiğine dikkat çekerek, tarım arıcılarının yevmiyelerinin 15 işçiye kadar günlük bin 350, 15 işçiden fazlası için ise bin 500 TL olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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ETİKETLER
#tarım işçileri
#Ordu
#Fındık hasadı
#işçi yevmiyesi
#Fındık Hasadı
#Işçi Ücreti
#Ziraat Odası
#Fındık Toplama
#Ekonomi
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