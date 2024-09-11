Fındıkta kahverengi kokarca tehlikesi! Fındık tüccarları uyarıldı

11 Eylül 2024 15:55 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 15:59

Giresun kalite fındığa, kahverengi kokarcanın etkili olduğu illerdeki fındığın karıştırılarak satıldığı iddia ediliyor. Fındık tüccarları ihracatta sorun yaşanmaması için uyarıldı.

Karadeniz’de fındık hasadı yavaş yavaş sona ererken fındık tüccarlarını tedirgin edecek iddialar ortaya atıldı. Giresun kalite fındığa, kahverengi kokarcanın etkili olduğu illerdeki fındığın karıştırıldığı düşünülüyor.

Giresun'da fındık tüccarlığı yapan Ahmet Ergün, "Yıllardır fındık tüccarlığı yaparım, daha bu yılki kadar sorun yaşamadım. Sahil kesimlerinde toplanan ve kurutulan fındık pazara inmeye başladığında bir sorun yaşamadık. Oldukça yüksek randımana ve kaliteye sahipti. Ancak 500 rakımın üzerindeki köylerden fındık gelmeye başladıkça sorunlar yaşamaya başladık." dedi.

Hava şartları nedeniyle iyi kurutulamayan, naylon çuval ve brandaların altında bekletilen fındıkların çürümüş ve kalitesiz olacağını söyleyen Ergün, "Şu sıralarda yüksek kesimlerden gelen fındıkları alamadığımız dahi oldu. Üreticinin bir yıl boyunca beklediği mahsulü ne yazık ki satılamayacak kadar bozulmuş durumda olanlar var" dedi.

KAHVERENGİ KOKARCA İDDİASI

Kahverengi kokarcanın zarar verdiği fındığın önemli bir tehlike olduğunu ifade eden Ergün, "Giresun'da çok görülmese de batı illerindeki illere çok zarar verdi. Kahverengi kokarca nedeniyle randımanı düşük ve tadı acı olan fındığın Giresun'a, Ordu'ya getirilerek buradaki randımanlı fındığa karıştırılıp satıldığı duyumları alıyoruz. Bunun ihracatta geri döneceğini ve fındık fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini bilmemiz gerekir. Gerek üreticilerimizi gerekse fındık tüccarlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekmektedir. Sadece kırım randımanına değil, tadına da bakmakta fayda var. Bozuk fındığın sadece tüccara değil, ülkemiz ihracatına da zarar vereceğinin bilincinde olmalıyız" şeklinde konuştu.

"FINDIK RANDIMANI İÇ FINDIK SAĞLAMLIĞINA GÖRE BELİRLENİR"

Serbest piyasada fındık fiyatının yüzde 53 randıman esasına göre 128 liradan alındığını da kaydeden Ergün, "Randıman fındıkta iç sağlamlığına göre belirlenir. Kabuklu olarak alınan 100 gram fındık kırılır, kabukları ve çürükleri ayıklandıktan sonra içinin ağırlığı randımanını belirler. Yüz gram kabuklu fındığa göre en az iç fındık 53 gram geliyorsa bu fındık 53 randıman olarak belirlenir. Şu anda Giresun'da serbest piyasada 53 randıman fındık 128 liradan satılırken, batı illerinde kahverengi kokarcadan dolayı 60 ila 120 lira arasında satılmaktadır" ifadelerini kullandı.