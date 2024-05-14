Fındıkta verimi 5 kata çıkaran proje... Modern tarımda yeni dönem 

14 May 2024 21:35 - Güncelleme : 14 May 2024 21:36

2015 yılında Köseli Mahallesi'nde yaklaşık 300 dönümlük bir alana dikilen fındık fidanları meyve vermeye başladı. Fındıkta atılan yeni adımı yerinde incelemek için Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ve Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, 300 dönümlük çiftliği ziyaret etti.

Çiftliğin gelişimi hakkında açıklama yapan proje koordinatörü Oltan Köleoğlu, modern sistem ile verimin Türkiye ortalamasının 5 katına kadar artabileceğini söyledi.

Fındığın bir ihracat ürünü olduğunu söyleyen Köleoğlu, "Fındık çiftliği haline getirilen alanda modern tarım uygulamalarının çevreci bir anlayışla gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çiftlik, Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta üretim ve kalitenin artmasına öncülük yapacaktır. Halen dekar başına 100 kilogram olan Türkiye üretimini 400-500 kilograma çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.