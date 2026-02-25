Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Onur Kaya

Fırsatçılar iş başında! Ucuz ete restoran ve kasaplar dadandı, vatandaşa kalmadı

Ramazan ayında başlatılan sabit fiyatlı et satışı kampanyası restoran ve kasaplara yaradı. Fırsatı kaçırmayan bazı işletmeler, ucuz etin satıldığı marketler açılır açılmaz reyonları boşalttı. Vatandaşlar ulaşamadan uygun fiyatlı etler tükendi.

Fırsatçılar iş başında! Ucuz ete restoran ve kasaplar dadandı, vatandaşa kalmadı
Vatandaşın bütçesini korumak amacıyla; Et ve Süt Kurumu desteğiyle ayı boyunca Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi yerel zincir marketlerde sabit fiyat politikası uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda kırmızı et ve tereyağı fiyatları ramazan boyunca sabitlendi. Kampanya devam ediyor ancak reyonlarında ürün bulmak bir hayli zor.

MAĞAZA AÇILIR AÇIKLMAZ ETLER TÜKENİYOR

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; pek çok mağazada sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, kısa sürede reyonları boşaltıyor. Market çalışanlarının verdiği bilgiye göre et ürünleri mağaza açıldıktan hemen sonra tükeniyor. Gün içinde gelen vatandaş ise boş dolaplarla karşılaşıyor.

Fırsatçılar iş başında! Ucuz ete restoran ve kasaplar dadandı, vatandaşa kalmadı

YA SERBEST PİYASADA YA RESTORAN MUTFAĞINDA

Sektör temsilcileri, bazı kasap ve restoranların kampanyalı ürünü doğrudan almak yerine eş, dost, çalışan veya akrabaları aracılığıyla temin ettiğini belirtiyor. Bu yöntemle kişi başı sınır kâğıt üzerinde kalıyor. Uygun fiyatlı etler daha sonra serbest piyasa fiyatından satışa sunuluyor ya da restoran mutfağında kullanılıyor. Böylece devlet destekli uygulama zincirin son halkasında amacından sapıyor. Sonuç olarak fiyat sabitleme uygulaması kâğıt üzerinde devam ediyor ancak sahadaki tablo farklı.

Fırsatçılar iş başında! Ucuz ete restoran ve kasaplar dadandı, vatandaşa kalmadı

SADECE YÜZDE 10’U VATANDAŞA KALIYOR

Bir yerel zincirin kasap reyonunda çalışan görevli durumu şu sözlerle özetliyor:

"Etler gelir gelmez tükeniyor. Ancak vatandaşa giden kısmı yüzde 10’u bile değil. Ya kasap ya restoran çalışanları gelip etleri topluyor. Normalde kişi başı iki kilogram sınır var ama yakınlarını gönderiyorlar. Hepsi de birbirini tanıyor. Biz de biliyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok."

Fırsatçılar iş başında! Ucuz ete restoran ve kasaplar dadandı, vatandaşa kalmadı

KİMLİK BAZLI SATIŞ ÖNERİSİ

Uzmanlar, uygulamanın daha sağlıklı işlemesi için denetim ve takip mekanizmalarının güçlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Kimlik bazlı satış, günlük kota takibi veya merkezi veri kontrolü gibi yöntemlerin devreye alınmasının, kampanyaların amacına daha etkin ulaşmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Özellikle ramazan döneminde talebin belirgin şekilde artması ve arzın sınırlı kalması, mevcut sistem üzerinde doğal bir baskı oluşturuyor.

Fırsatçılar iş başında! Ucuz ete restoran ve kasaplar dadandı, vatandaşa kalmadı

Market yöneticileri ise kendilerine tahsis edilen ürün miktarının belirli bir planlama çerçevesinde gönderildiğini ve yoğun talep karşısında bu miktarın kısa sürede tükendiğini belirtiyor. Gün içinde sevkiyatın yenilenmemesi durumunda reyonların birkaç saat içinde boşalması kaçınılmaz hâle geliyor. Bu tablo, kampanyanın devam etmesine rağmen bazı tüketicilerde ürüne erişimin zorlaştığı yönünde bir algı oluşmasına neden olabiliyor.

#kasap
#eti bakır
#ramazan
#fiyat sabitleme
#Süt Kurumu
#Ekonomi
