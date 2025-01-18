Fırsatçılar pozisyon aldı! Konut kredisi faizine bağlı zam uyarısı ev ilanlarında yer almaya başladı

18 Ocak 2025 12:55 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 13:09

Konut kredisi faiz oranlarında düşüş beklenirken fırsatçılar da hazırlık yapmaya başladı. İstanbul Sultanbeyli’deki bir daire ilanı, emlak piyasasında yeni bir tartışma başlattı. Bir müteahhit, satılık konut ilanına, kredi faizlerinin düşmesi halinde fiyata yüzde 25 zam yapacağına dair uyarı yazısı ekledi. Kredi faizlerinin düşmesiyle konut talebinde artış yaşanması beklenirken, emlak piyasasındaki fırsatçılar ise kolları sıvadı.

Konut​ ve taşıtta kredi faizleri için düşüş​ beklentisi arttı. Konut ve taşıt almak isteyen vatandaşlar kredi faizlerine odaklandı. Fırsatçılar ise kredileri bekliyor.Bir ilan sahibi müteahhit, konut kredisi faizlerinde düşüş yaşanması durumunda daire fiyatını yüzde 25 oranında artıracağını açıkça belirtti. 3.995.000 TL’den satışta olan son dairenin fiyatının, kredi faizlerinde indirim gelmesi halinde 5 milyon TL’ye yükseleceği ifade edildi.

KONUT KREDİLERİ DÜŞERSE ZAMLANACAK

İlanın detaylarında “Kaliteli işçilikle üretilmiş, anahtar teslimi bir ay sonra gerçekleşecek” ifadeleri yer alırken, fiyat artışı uyarısı sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Müteahhit, açıklamasında “Konut kredilerinde indirim olduğu an fiyat artışı olacak” açıklamasında bulundu.

METRO AÇILIRSA 1 MİLYON DAHA ARTACAK

Talep artışını fırsata çevirmeyi planlayan ilan sahibi ayrıca Sultanbeyli metrosunun açılmasıyla bölgedeki daire fiyatlarının 1 milyon TL daha yükseleceğini iddia etti.

Bazı kullanıcılar bu durumu “piyasa fırsatçılığı” olarak değerlendirdi. İlanın bu kadar açık bir zam uyarısı içermesi, sektördeki fiyatlama politikalarına dair yeni bir tartışmayı da başlatmış oldu.

KONUT VE TAŞITTA KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Kredi faizlerinin düşmesiyle konut talebinde artış yaşanması beklenirken, bu durumun konut fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak ediliyor. Merkez Bankası’nın gelecek haftaki faiz kararının piyasaya yansımaları dikkatle izlenecek. TCMB’nin olası faiz indiriminin kredileri de etkilemesi bekleniyor.