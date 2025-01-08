Fırsatçılar vatandaşı böyle dolandırıyor! Marketlerin zam tuzağı ifşa oldu

08 Ocak 2025 14:09 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 14:58

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yapanlara göz açtırmıyor. Bakanlığın talimatıyla marketlerden kafelere kadar birçok işletme tek tek incelenirken, asgari ücret artışı gibi durumları fırsat bilip fiyat artıranlara ceza kesiliyor. Ancak fırsatçılar vatandaşı soymak için bu duruma karşı da bir yöntem geliştirdi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yüksek cezalardan kaçmak isteyen fırsatçıların yeni yöntemini tek tek anlattı.

Fahiş fiyata dur de! Bakan Bolat şikayet için yapılması gerekenleri tek tek anlattı

Fahiş fiyata dur de! Bakan Bolat şikayet için yapılması gerekenleri tek tek anlattı

Asgari ücret​ zammı henüz gerçekleşmeden, market raflarındaki ürün fiyatları hızla yükselmeye başladığını ifade eden Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, geçen yılın son günlerinde bakliyattan, meyve ve sebze ürünlerine kadar birçok kalemde asgari ücrette oluşacak artışlar gerekçe gösterilerek fiyat yükselişleri yaşandığını söyleyerek, bazı ürünlerin etiketinde fiyat değiştirme tarihi olarak "31 Aralık 2024" yazdığını anlattı.

"ZAMLI FİYATLARI GÜNLERE YAYIYORLAR"

"Ne oldu da yılın son gününde, yani 31 Aralık'ta zam yapıp etiket değiştirdiniz?" diye soran Ağaoğlu, marketlerde tezgahlanan oyunlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Fahiş fiyat denetimleri artınca marketler, firmalar, toptancılar da kendine göre önlem alıyorlar. Birçok noktada fahiş fiyat denetimine takılmamak için farklı yöntemler geliştiriliyor. Birden yüzde 30-40 artırmak yerine 4-5 günde bir, haftada bir küçük artışlarla 1,5-2 ay içine yayıyorlar fiyat yükselişlerini. Uyanıklar, yüzde 8, yüzde 11, yüzde 12 gibi artışlarla ilerliyorlar."

"KULLANDIKLARI YÖNTEMLE FAHİŞ FİYATLARIN GÖRÜNMEDİĞİNİ SANIYORLAR"

Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bir tüketici anlattı, bir koli yumurtayı 120 liraya almış. öbür hafta 130 lira ve sonraki hafta yine zam 150 lira olmuş. Sormuş niye böyle arttığını, satıcı 'önümüzdeki hafta 180 liraya alacaksın' diye uyarmış. Fiyatına göre bazen 3-5 günde bir sadece 1 lira ekleyen oluyor, bazen 5 lira üzerine koyuyorlar. Yani günlere yayıyorlar artışları ve fahiş fiyat gibi görünmediğini sanıyorlar ancak durum öyle değil."