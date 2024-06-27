Fiskobirlik fındık alım fiyatını açıkladı! Ordu ,Samsun ve Giresun'da fındık fiyatı belli oldu

27 Haziran 2024 17:19 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 17:24

Son dakika! Faiz kararı sonrası belli oldu! Merkez Bankası rezervleri bir rekor daha kırdı

Son dakika! Faiz kararı sonrası belli oldu! Merkez Bankası rezervleri bir rekor daha kırdı

İhracatta rekor kıran fındık fiyatları düşüşe geçti. Fiskobirlik de fındık fiyatlarını aşağı çekti.

2 LİRA DÜŞTÜ

Serbest piyasalarda son iki haftadır fındık fiyatları durgun seyrediyordu. Ordu, Giresun ve Samsun’da üreticiler yükselmesini beklerken fındık 1-2 lira geriledi.

Son olarak Ordu’da 115 liradan 112 liraya düşen fındık fiyatı Samsun’da 113 liraya ve Giresun’da ise 125 liraya kadar geriledi.

FINDIK ALIM FİYATI BELLİ OLDU

Öte yandan fiyatlardaki gerilemeye Fiskobirlik de katıldı. Bu sene yüksek alım yapan Fiskobirlik fiyatları aşağı çekerek 26 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak yeni bir alım fiyatını açıkladı.

Fiskobirlik 50 randıman kabuklu fındık alım fiyatını 110 TL yaptı. Çakıldak fındık alım fiyatını ise 2 TL daha yükselterek 112 TL yaptı.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Temsilciler yeni sezon öncesi açıklanacak taban fiyatlarını etkilemek için düğmeye basıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Üretici Birliği de bu oyunlara dahil olmuşsa üreticiler yalnız kalmış demektir. Üreticinin emeğine, alın terine kim göz dikmişse yazıklar olsun.

Ülke ekonomisine büyük katkı sunan bir ürünün böyle ucuz oyunlara alet edilmesi hiç yakışmıyor. Biz üretici temsilcileri olarak sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”