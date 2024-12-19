Fitch 2025'te Türkiye için 2 kredi notu gözden geçirecek! Tarihleri belli oldu

19 Aralık 2024 14:13 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:19

Fitch, 2025 yılına ilişkin "Ülkelerin Derecelendirme İnceleme Takvimi"ni yayımladı. Takvimde Türkiye için iki kredi notu için tarih verildi.

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Fitch Ratings​, 2025'te Türkiye​ için iki kritik tarih​ belirledi. Türkiye'nin kredi notunu gözden geçireceği iki tarihi açıkladı. Kredi derecelendirmeleri önemli ekonomik verilere göre belirlenecek. FİTCH, TÜRKİYE İÇİN İKİ ÖNEMLİ TARİH BELİRLEDİ Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2025 yılında Türkiye için iki kredi notu​ gözden geçirme tarihi verdi. Fitch, Türkiye’nin 2025 derecelendirme tarihlerini şöyle; Türkiye için ilk tarih 31 Ocak 2025,

ikinci tarih ise 25 Temmuz 2025 olarak açıklandı. Fitch en son 7 Eylül tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etmişti. Diğer büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global ile Moody's, söz konusu tarihleri pas geçebiliyor. İlgili Haberler Fitch petrol fiyat tahminini açıkladı: Milyonlarca araç sahibi için umut verici tahmin