Fitch, iki Türk bankasının notlarını yükseltti
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, iki Türk bankası için çeşitlendirilmiş ödeme hakkı (DPR) programlarının notlarında artış yaptı.
Fitch'ten iki Türk bankasına 'yatırım yapılabilir' notu verildi.
redi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank T.A.Ş. (Akbank) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (İş Bankası) için not artırımı gerçekleştirdi.
Fitch, bu iki Türk bankasının çeşitlendirilmiş ödeme hakkı (DPR) programlarının notlarını yükseltti.
FİTCH İKİ TÜRK BANKASININ NOTLARINI YÜKSELTTİ
Akbank'ın Uzun Vadeli Yerel Para Birimi (LTLC) İhraççı Temerrüt Notu (IDR) 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi.
Akbank "Not İzleme Pozitif" statüsünden çıkarıldı ve görünümü durağan olarak revize edildi.
Akbank’ın çeşitlendirilmiş ödeme hakkı (DPR) programı da 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi.
Türkiye İş Bankası'nın da Uzun Vadeli Yerel Para Birimi (LTLC) İhraççı Temerrüt Notu (IDR) 'BB+'dan 'BBB-'ye yükseltildi.
İş Bankası'nın çeşitlendirilmiş ödeme hakkı (DPR) programı da aynı şekilde 'BB+'dan 'BBB-'ye çıktı. Görünümü durağan olarak belirlendi.
YAPI KREDİ İÇİN DE OLUMLU BİR GELİŞME YAŞANDI
Yapı Kredi’nin Uzun Vadeli Yerel Para Birimi (LTLC) İhraççı Temerrüt Notu (IDR) 'B+' olarak teyit edildi ve görünümü pozitife döndü.
Yapı Kredi'nin çeşitlendirilmiş ödeme hakkı (DPR) programı ise 'BB+' olarak onaylandı.