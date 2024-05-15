Fitch raporunda 'Türk tahvili' detayı! Geleneksel ekonomi politikalarına dikkat çekildi

15 May 2024 13:20 - Güncelleme : 15 May 2024 13:22

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Tahvil piyasalarına dikkat çeken Fitch, geleneksel ekonomi politikalarının benimsenmesinin risk iştahını artırdığını ifade etti.

CANLANMA DEVAM EDECEK

Türkiye'deki borçlanma araçları piyasasındaki ihraçların finansman, fon çeşitlendirme hedefleri ve İslami finans konusunda da açıklamalar yapan Fitch, bu alanlarda da önümüzdeki iki yıl boyunca canlanmanın devam edeceğini vurguladı.

Fitch'in bugün yayımladığı raporda maliyetlerin yüksek kalmaya devam etmesi göz önüne alındığında, bankaların ve şirketlerin borçlanma araçları piyasasında devlet kurumlarından daha küçük paya sahip olmalarının beklendiği ifade edildi.

RİSK İŞTAHI İYİLEŞTİ

Fitch İslami Finans Birimi Başkanı Bashar Al Natoor, "Döviz cinsinden tahvil ihraçlarında son dönemdeki artış, Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesinin ardından risk iştahının iyileşmesi nedeniyle kısa vadeli yeniden finansman risklerinin azaldığına işaret ediyor" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE 4. BÜYÜK SUKUK İHRACATÇISI

Fitch'e göre 2023 yılında dış piyasalarda 10 milyar dolar borçlanma aracı ihraç eden Türkiye, bu yıl da aynı miktarda borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor.

Fitch, 8 Mart'ta yayımladığı değerlendirmede geçen yılın Haziran ayından bu yana uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğine ve kalıcılığına olan güvenin arttığını belirterek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak B+'ya, not görünümünü de "pozitife" yükseltmişti.

Fitch'in raporuna göre Türkiye, dünyanın dördüncü büyük sukuk ihraççısı olup, sukuk piyasasında aktif olan üç G20 ülkesinden biri. Türkiye'nin geçen yılki sukuk ihracı, borçlanma aracı piyasasındaki ihraçların yüzde 15'ine yükseldi. Bu oran 2018'de yüzde 6.2'ydi.